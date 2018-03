El runrún: Librería Odiel echa el cierre

Miércoles, 7 marzo 2018 | Leída 1408 veces

CONFIDENCIAL

Y en este caso, la de mayor superficie de las que aún mantienen el tipo en la capital. Nos referimos a la librería Odiel, la que ocupó el local que dejó libre la librería Beta –que cerró a finales de 2016–, con el reto de hacerlo rentable en tiempos especialmente difíciles para los libreros. La aventura comenzó a finales del mes de junio del año pasado, una corta travesía de siete meses durante los cuales organizó numerosas actividades paralelas para acercar a sus anaqueles a los lectores más jóvenes. No fue suficiente, imaginamos, para enfrentarse al auge de los libros electrónicos y la venta online a través de gigantes como Amazon. Afortunadamente aún quedan empresarios valientes que se atreven a poner en marcha librerías a la antigua usanza –tenemos el ejemplo reciente de La Dama Culta o Dorian, en el centro de la capital– y que además de ofrecer los títulos más populares, intentan diferenciarse de la oferta ‘digital’ especializándose en libros de temas y autores onubenses que de otro modo tendrían una más difícil distribución. A los que se mantienen en pie, desde aquí les deseamos una larga vida.

¿Nuevo supermercado en Federico Molina? Y de un cierre a una más que posible apertura. Hace ya un tiempo que el pub New Ross, en la avenida Federico Molina (esquina con calle Villarrasa) cerró sus puertas, y lo cierto es que extrañaba que, desde entonces, nadie hubiese cogido el local ni se hubiese abierto otro negocio. Pero hace unos días que se ve movimiento en el interior del mismo, y el ‘runrún’ del barrio dice que lo que se va a abrir en el espacio es un nuevo supermercado, Covirán para más señas. Por ahora no hemos podido confirmarlo de manera oficial, pero parece que no queda demasiado para salir de dudas.

Casquero, de entrenador del Recre a celestino de Paula Echevarría. Sólo unos meses después de ser destituido como técnico del Decano Javier Casquero no sólo está colaborando en varias retransmisiones futbolísticas de GolTV, sino que en las últimas horas ha saltado también a la palestra por un cotilleo de la llamada 'prensa rosa'. Resulta que Casquero y su esposa son íntimos amigos de David Bustamante y Paula Echevarría, y es que conocieron al cantante y a la actriz en la época en la que Casquero era futbolista del Racing de Santander y desde entonces hicieron muy buenas migas. Sin ir más lejos, una de las últimas fotos de la pareja antes de separarse fue con Casquero y su esposa pasando las navidades del año 206 en Canarias. El programa 'Sálvame' de Telecinco desvelaba que un futbolista podría haber ejercido de celestino para que Paula Echevarría conociera y consolidara su relación con Miguel Torres, jugador que en la actualidad milita en el Málaga y que hace algunas temporadas coincidió con Casquero en las filas del Getafe. La revista look.okdiario.com señalaba que ese futbolista (en este caso exfutbolista ya) era Casquero. Según el colaborador de 'Sálvame' Kike Calleja, Bustamante estaría bastante enfadado con Casquero, y es que le pidió el favor de echarle una mano para recuperar el amor de Paula Echevarría y el talaverano, lejos de hacerlo, habría ayudado que la actriz comenzara a ilusionarse con Miguel Torres. David Bustamante considera ahora, según señalan varios portales de la 'prensa rosa' que el extécnico del Recre le ha fallado como amigo.