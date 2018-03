Pepe Fernández: "Lo de la venta por un euro ha salido de forma interesada y lo ha filtrado un grupo político"

huelva24.com

Miércoles, 7 marzo 2018

19.50 h. "Esto se ha hecho de forma interesada por aquellos que no han podido parar que el club se le quitara el desbloqueo con Hacienda. Y como no lo han conseguido, ahora pretenden crear toda la incertidumbre jurídica sobre el club para que no concurra nadie a la venta. Para ellos el Recreativo no es una prioridad, para nosotros si lo ha sido desde el minuto uno", señala el concejal socialista Pepe Fernández.

El concejal de régimen interior y recursos humanos en el Ayuntamiento de Huelva, Pepe Fernández, intervino hoy en Ser Deportivos Huelva para valorar la noticias que inundaron las redes sociales hasta el punto de convertirse en virales.

Así, el político onubense destacó, en declaraciones recogidas por el portal albiazules.es, que "no sé si se produce ningún tipo de sorpresa con lo de un euro, cuando el pliego de la venta fallida del mes de junio del año 2017 ya decía que era cero euros. Esto ha salido de forma interesada, lo ha filtrado un grupo político porque en este tema el club lo que menos necesita es incertidumbre jurídica y algunos. Como ya han perdido la batalla y el no poder conseguir que el club no hiciera frente a los pagos, como así tenía claro el equipo de gobierno, pues ahora han entrado en la batalla de generar incertidumbre jurídica para que nadie venga a comprar el club. El club va a salir en las mismas condiciones que la vez anterior y cuando digo mismas condiciones me refiero a que habrá una tasación sobre el valor de las acciones, que dirá cuando valdrá el club en la futura venta. En la tasación anterior se dijo que el valor de las acciones, en función del activo y del pasivo del club, era de cero euros y nadie se escandalizó. Además se hará desde el principio de la concurrencia, eso no me cabe la menor duda. Esto tiene que llevarse a un pleno del Ayuntamiento, tiene que ir con un informe del interventor y del secretario.. Insisto, esto se ha hecho de forma interesada por aquellos que no han podido parar que el club se le quitara el desbloqueo con Hacienda. Y como no lo han conseguido, ahora pretenden crear toda la incertidumbre jurídica sobre el club para que no concurra nadie a la venta. Para ellos el Recreativo no es una prioridad, para nosotros si lo ha sido desde el minuto uno".

Para los que tuvieran dudas de como se restituiría el dinero que el Ayuntamiento ha adelantado para que el club levante el desbloqueo con Hacienda, Fernández explicó que "será igual que la vez anterior. No se puede trasladar determinada información que no se ajusta a la realidad. El Recreativo de Huelva sigue debiendo lo mismo, lo único es que ha habido un cambio de posición de deudor. Es decir, el Ayuntamiento se ha convertido en acreedor del club, como la otra vez también se recogía en el pleno. Si lo recordamos, había que poner un aval de 1,8 millones de euros correspondiente a la derivación que había hecho la Seguridad Social y antes de la escritura había que hacer frente a un dinero, que era el que posibilitaba el levantamiento del embargo de Hacienda. Por lo tanto, la misma situación económica que tenía el Real Club Recreativo de Huelva en aquel momento, es la misma que tiene ahora en cuanto a la deuda. Lo único que hay es un cambio en el caso del deudor, que es que el Ayuntamiento pasa a ocupar la posición de Hacienda y Seguridad Social, pero tendrá que retornar el dinero y ese es el compromiso. Eso se recogió en el pleno y se volverá a recoger ahora. Al Ayuntamiento hay que devolverle lo que el Ayuntamiento de Huelva de alguna manera ha anticipado para desbloquear las cuentas del Recreativo, y que la sociedad pueda funcionar. Eso es así de sencillo y el que no quiera entenderlo tiene algún tipo de interés".

Pepe Fernández aclaró también que "nosotros no hemos inyectado ningún dinero al club, lo que hemos hecho es que al posicionarnos nosotros en la situación de Hacienda, liberamos la posibilidad y hacemos que la sociedad sea viable en cuanto a la gestión de ingresos. Es lo único que ha hecho el Ayuntamiento de Huelva. Hay que recordar que el pasivo de la entidad es el mismo".

"El Ayuntamiento es el propietario si la venta queda desierta"

Quiso dejar claro también que "si el club sale a la venta de nuevo vuelve a quedar desierta, el club tiene un propietario que es el Ayuntamiento de Huelva, y esa responsabilidad este Ayuntamiento la va a eludir".

Por último, habló de la junta de accionistas del club que tendrá que convocar el consejo de administración, tras aprobarse la moción en la que el Ayuntamiento insta al club a la convocatoria de la misma, de cara a aprobarse la entrega del famoso contrato firmado con Eurosamop: "Eso lo dice el artículo 160 en adelante de la Ley de Sociedades de Capital, que marca cuales son las formas y los plazos para la convocatoria de una junta de accionistas. Hay unos plazos legales y hay que publicarlo en el BORME, por lo que ya anticipo que en el mes de marzo no puede haberlo. Nosotros vamos a hacer lo que ha dicho la moción, vamos a trasladarle al consejo de administración el acuerdo plenario, y son ellos los que tienen la responsabilidad de convocar la Junta General de Accionistas en los términos que se marcan ahí. Ellos verán lo que tienen que hacer. Sólo decir que hay hasta dos meses para convocarla, desde que se le notifique al consejo de administración".