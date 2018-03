Iván Malón: "Creo que nos hemos equivocado todo el año marcándonos objetivos"

huelva24.com

Miércoles, 7 marzo 2018

El lateral del Recre Iván Malón ha pasado esta mañana por la sala de prensa de la Ciudad Deportiva y ha comenzado aludiendo a sus opciones de regresar a la alineación en el choque ante el Melilla tras perderse la visita al CD El Ejido por sanción. "Yo soy un compañero más que intenta aportar toda mi experiencia y todo lo que pueda ayudar al equipo. Si el domingo me toca jugar lo haré encantadísimo, y si estoy fuera tendré que apretar el culo y seguir animando a mis compañeros. Yo no soy el que hace la alineación y no tengo dudas porque estoy tranquilísimo con el trabajo diario que hago. El equipo ha dejado la portería a cero y lo hizo bien en El Ejido y somos los futbolistas los que se lo tenemos que poner difícil al míster", comentaba.

Sobre la llegada al banquillo del Decano de un tercer técnico ya esta temporada, el valenciano indicaba que "César es un entrenador que lleva con nosotros desde el principio, nos conoce a todos a la perfección y ha vivido la etapa de Casquero y de Ángel. Se ha empapado un poco de los dos, pero tiene personalidad y no le tiembla el pulso a la hora de tomar decisiones y creo que eso es bueno para el Recre y para los jugadores. Tiene su forma de pensar y de ver el fútbol y eso es positivo para todos. Al final cada entrenador te da sus consignas y tiene su forma de hacer las cosas. Ahora el equipo creo que quiere ser un poco más protagonista en el campo contrario. Si dejamos la portería a cero tenemos más opciones de ganar, y él nos está dando intensidad y que haga esos cambios en la alineación hace que la competitividad aumente. No son cambios drásticos, pero lo está haciendo bien porque el equipo ha sumado seis puntos de nueve posibles".

Uno de los damnificados de la llegada de César Negredo está siendo el pichichi del Recre, que ahora es suplente: "Boris es un fenómeno y ha demostrado todo el año que se parte la cara con quien sea. Lucha, brega y está sabiendo llevar bien esta situación. Ahora estamos jugando con un delantero y un eanche en lugar de con dos delanteros, pero seguro que volverá a jugar y a marcar goles importantes para el equipo. Ahora le está tocando afrontar otro rol y seguro que le dará la vuelta".



Del choque del domingo ante el Melilla, Iván Malón recalcaba que "nuestro objetivo a corto plazo es tener una regularidad en resultados y esa comodidad que ahora no tenemos en la tabla. El partido que tenemos ahora es importante porque puntuar fuera te da esa tranquilidad que necesitas y ahora hay que sumar en casa, donde esta temporada nos está costando más de lo que debería. El Badajoz quizás fue el partido más flojito que hicimos y lo ganamos y creo que siempre hemos competido bien. El del domingo es una cita marcada para nosotros".

Confía en poder lograr los tres puntos este domingo. "En Segunda B cualquier partido que te equivoques en pequeños detalles te penaliza. Intentaremos cometer los menores errores posibles. Arriba tenemos gente que marca diferencias y si la enchufamos nos podemos llevar el encuentro. El Melilla no tiene que condicionarnos porque lo primero que tenemos que hacer es mirarnos a nosotros y que ellos piensen en lo que tienen que hacer para contrarrestar al Melilla", matizó.

"En la situación en la que estamos partidos claves son todos los que nos quedan hasta el final. Ganar dos partidos seguidos ahora sería importante pero no definitivo. Nos quedan diez encuentros importantes y nuestra intención es competir siempre, sacar los máximos puntos posibles y después hacer balance. Quedan 30 puntos en juego y no sé los que harán falta para salvarnos, pero si sacamos la calculadora creo que es malo. Es mejor fijarnos en los tres puntos de cada partido y ahora éste que tenemos en casa es importante porque venimos de ganar fuera y eso no es fácil a estas alturas en Segunda B", añadía el futbolista albiazul sobre el final de liga que le espera al Decano.



El valenciano no quiere pensar más allá del próximo partido: "Creo que nos hemos equivocado todo el año marcándonos objetivos. Cuando se marchó Javi Casquero ganamos cuatro partidos seguidos y ya teníamos que estar en 'play-off' y después vino otra vez la desilusión. Ahora hemos ganado y ya se habla de Copa del Rey. Es mejor ir partido a partido y pensar que nos quedan diez finales. Luego ya será el momento de hacer balance, y si nos metemos en Copa del Rey mucho mejor, y si ganamos los 30 puntos a ver si nos da para meternos en 'play-off'. Puede pasar, pero también que perdemos los diez partidos. Pero ya digo que ahora sólo hay que pensar en el Melilla".

Le gustaría renovar por el Recre

Por último, Iván Malón señalaba que le gustaría renovar por el Decano. "El proyecto del Recre es a medio-largo plazo y estoy muy contento allí. Este año nos estamos llevando muchos palos y las cosas no están saliendo con la ilusión que teníamos al principio. Pero el Recre es un club muy apetecible para cualquier jugador y en verano tomarán las decisiones y vendrán jugadores y otros se quedarán. Ojalá pueda quedarme porque estoy muy contento y mi mujer y mi hijo se han acoplado también muy bien a Huelva y están contentos aquí. Al final no tengo ya 21 años y los jugadores vamos madurando y uno busca una estabilidad, así que puedo seguir en el Recre muchísimo mejor", concluyó.