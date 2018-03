Diputación, Ayuntamiento, Junta y UHU proclaman que “ahora, más que nunca, es el momento de las mujeres”

Afortunadamente el temporal que ha azotado en los últimos días al litoral onubense no se ha cobrado ninguna vida, aunque sí ha provocado cuantiosos daños. Hay quien ha visto destrozada su casa o su negocio, engullida y sucia la playa y su entorno, calles y paseos marítimos. Recordamos esto porque igual hay a quien se le olvida que lo ocurrido no es ninguna broma y que no hace gracia.