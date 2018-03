El runrún: Chistes malos sobre el temporal

Martes, 6 marzo 2018 | Leída 457 veces

Confidencial

Afortunadamente el temporal que ha azotado en los últimos días al litoral onubense no se ha cobrado ninguna vida, aunque sí ha provocado cuantiosos daños. Hay quien ha visto destrozada su casa o su negocio, engullida y sucia la playa y su entorno, calles y paseos marítimos. Recordamos esto porque igual hay a quien se le olvida que lo ocurrido no es ninguna broma y que no hace gracia.

Pero parece que sí, que lo ocurrido es un buen tema para hacer reír con chistes malos sin pensar que igual esos comentarios jocosos que quizás algunos podrían interpretar como una burla o una mofa. Es lo que ha ocurrido con el programa de este martes de ‘Zapeando’, de la Sexta. Es verdad que el tono del programa que presenta Frank Blanco trata de ser fresco y desenfadado y nada serio, pero deberían entender, como decíamos, que quien ha sufrido de manera directa las consecuencias del temporal tenga motivos para enfadarse. Es de mal gusto lo hecho en el programa y sin ninguna gracia. En el video que enlazamos, a partir del 21:10 se puede comprobar como los chistes malos se suceden en escenas que no la tienen. Así, el colaborador Quique Peinado decía que “va a dejar de llover en cualquier momento de aquí a 2021” y que “las ranas van con paraguas” antes de que se pudieran ver unas “imágenes de impacto” en las que se ve el mar adentrándose entre calles y casas en Isla Cristina a vista de dron. Miki Nadal decía “la gente pudo elegir entre tomarse el pulpo a la plancha y al vuelo”. Mostraron cómo eran la playa y los chalets antes y cómo están ahora y Anna Simón decía que allí habían rodado ‘Waterworld’. Luego pasaron a los tornados que atravesaron la provincia y Peinado indicaba que “parece que Andalucía linda con la provincia de Mississippi” y a continuación añadía Cristina Pedroche que con el arte que tenían en Cádiz seguro que al temporal le habían puesto de nombre “la chirigota fría’. Frank Blanco hacía un paréntesis para mandar ánimo a los afectados, pero volvían a la carga entre risas con las imágenes de un chiringuito en Matalascañas al borde de un acantilado y otra casa que se había despeñado. Ares Texeidó destacaa que se había respetando perfectamente la fachada y que “he visto empresas de mudanza que hacen más destrozos”. También se pudieron ver coches apilados “como palets” por el temporal y barcos volcados en tierra. Miki Nadal afirmaba al respecto que “conociendo la picaresca española más de uno usará el temporal para justificar un mal aparcamiento”. Más adelante visualizaban cómo grandes olas sorprendían a varias personas en el paseo marítimo de Cádiz. La gente corría asustada y un hombre se encaramaba a una farola para no ser arrastrado por el agua. “Es un abrazafarolas y el único con los zapatos secos”, comentaba Cristina Pedroche. Frank Blanco apuntaba que “tiene que estar fuerte” para hacer eso. En fin, parece claro que los guionistas no estuvieron muy afortunados. Si siempre pretendían hacer reír, en esta ocasión consiguieron el efecto contrario. ¿O qué dirían los afectados al verlo? http://www.atresplayer.com/television/programas/zapeando/temporada-1/capitulo-1068-06-03-18_2018030600034.html

Fallece el fundador de Aspromin. El fundador de la Asociación Protectora de Personas con Discapacidad Intelectual de la Cuenca Minera (Aspromin), John Philip Hunt, ha fallecido este martes en su domicilio de Sevilla, de muerte natural, mientras dormía, a los 90 años de edad, como avanza el portal www.tintonoticias.com. Nacido en Londres en 1928, Hunt, conocido en la Cuenca Minera como ‘Don Juan Hunt’, era Hijo Adoptivo de Minas de Riotinto, donde vivió desde 1954 tras casarse con una riotinteña, María Teresa Ortiz Machinandiarena, a quien previamente había conocido en un curso de verano en la Universidad de la Rábida, cuando estudiaba Filología Inglesa en la King’s College de Londres. En la ciudad británica nació la primera de sus cinco hijos y los otros cuatro ya en tierras onubenses, donde ingresó como secretario general en la Compañía Española de Minas de Riotinto. Su labor de ayuda a las personas más necesitadas la inicia en la asociación religiosa de San Vicente de Paúl y en el Ateneo de El Campillo, donde detecta la necesidad de las personas con discapacidad de la Cuenca Minera de recibir atención especializada, por lo que, ya en los años 60, crea Aspromin y construye su Colegio de Nuestra Señora de los Milagros. Su labor fue reconocida por el Ayuntamiento del municipio, que le nombró Hijo Adoptivo de Minas de Riotinto. Además, recibió la Medalla de la Junta de Andalucía por su labor en apoyo a las personas más necesitadas, así como la Medalla de Juventudes Musicales de Andalucía. John Philip Hunt será incinerado en Sevilla, tras lo que sus familiares trasladarán sus cenizas al cementerio de Riotinto en la intimidad. La misa funeral tendrá lugar el próximo sábado 10 de marzo a las 19.00 horas en la Parroquia de Santa Bárbara de Riotinto.

Reivindicaciones de lo más dulce. No hay nada más entrañable que una abuela, y si encima es una abuela peleona y que a la vez te hace bizcocho, ya es para comérsela entera. ¡A ella y al bizcocho! Pues esta fórmula segura es la que están utilizando quienes en las últimas semanas vienen dando una lección a toda la juventud –y a los no tan jóvenes…-: los pensionistas, que no sólo no han dudado en tomar la calle para reivindicar unas pensiones dignas para todos, peleando el futuro de todo aquel que llegue detrás, sino que además nos quieren ‘endulzar’ el trago. ¿Qué por qué lo decimos? Pues porque para este miércoles la Plataforma Onubense en defensa de las Pensiones Públicas ha organizado una merienda con el colectivo de periodistas de Huelva en el que, como cebo para asistir, nos ofrecen no solo carta blanca para preguntarles todo lo que queramos, sino también café y bizcocho de la abuela. ¿Quién va a poder resistirse así? Cuánto nos queda que aprender de ellos, y no solo lo decimos por el tema de la cocina, ni mucho menos…