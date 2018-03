CGT denuncia que muchas empresas presionan a su personal para conocer su intención de secundar la huelga

Martes, 6 marzo 2018 | Leída 20 veces

prevista para este jueves

Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, que en su sección segunda, artículo 4º apartado E, garantiza el derecho fundamental a la huelga por parte de los trabajadores y trabajadoras que decidan sumarse a esta.



A dos días de la convocatoria de la Huelga feminista muchas empresas presionan a su personal para conocer su intención de secundar la huelga prevista para este jueves. De este modo las empresas pretenden minimizar los efectos que la huelga pudiera tener en su producción, colocando fuera de los servicios mínimos a aquellas personas que sepan que no ejercerán su derecho a huelga. La propia pregunta puede ejercer un efecto de intimidación en la plantilla de la que son muy conscientes los empleadores. Asimismo, la ley establece que durante la jornada de huelga las empresas no podrán establecer ningún protocolo especial de control de asistencia sobre sus empleados.



La legislación laboral estipula que la persona trabajadora no tiene por qué avisar al empresario ni al comité sindical de su intención o no de ejercer este derecho. En caso de ser presionado en este sentido, debe denunciar su situación al comité de empresa. El día 8 de marzo hay convocada una huelga General de 24 horas por CGT y otros sindicatos combativos, se trata de una huelga feminista e internacional.



Una huelga tiene un sentido práctico: detiene la producción, la distribución, el consumo. Ese día, no hay beneficios, no hay plusvalía, no hay muertes por accidentes de trabajo. Tiene además un efecto simbólico: hay desafío, valor, generosidad, pasión, unión y solidaridad. También hay otras convocatorias para ese día comunicadas por UGT, CCOO y algunos otros sindicatos que llaman a paros parciales, de dos horas, de media hora, de cinco minutos. Esas propuestas consentidas por las empresas, aplaudidas por las administraciones, quizá hagan que la huelga de mujeres parezca irrelevante, inexistente, invisible, inútil, diluir la fuerza y crear confusión. En cualquier caso, ya se elija la Huelga de 24H o los paros parciales en cualquiera de sus modalidades los trabajadores y trabajadoras no están obligadas a notificar su decisión de secundar la huelga.