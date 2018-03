Pedro Jiménez: "Yo ya advertí de lo de la venta a Eurosamop por un euro, pero parece que cayó en saco roto y que no lo escuchó nadie"

R. U.

Martes, 6 marzo 2018 | Leída 197 veces

fútbol > recreativo

14.58 h. "El alcalde ya mintió cuando dijo que el Recre no le iba a costar ni un solo euro a la ciudad de Huelva y ya van 8,3 millones lo que ha tenido que salir de las arcas municipales con destino a solventar la deuda del club, y si ahora no cumple lo aprobado en la moción de este lunes habrá quedado retratado también como un auténtico antidemócrata por no cumplir los acuerdos a los que llegan en el pleno del Ayuntamiento", indica el portavoz de Izquierda Unida.

Pedro Jiménez, el portavoz de Izquierda Unida en el Ayuntamiento, ha atendido este martes a Cope Huelva y comenzaba aludiendo a la moción que salió este lunes adelante en el pleno municipal por unanimidad para que los partidos de la oposición puedan acceder a ver el contrato firmado por el Recre con Eurosamop. "Yo sigo teniendo mis dudas de que sea sincero el voto del PSOE en el día de ayer. Lo que estaba claro es que si hubiese votado en contra se hubiese quedado solo, ya que todos los demás grupos, como así hicieron, votaron a favor de la moción que presentamos. Ya con anterioridad todos los grupos firmamos un escrito en el que solicitamos al alcalde una copia del contrato, cosa que el alcalde se negó a darnos. Por eso digo que dudo de la sinceridad del voto del PSOE de ayer, ya que creo que es una táctica para no quedarse sólos votando en contra. Muchas veces se votan a favor mociones y después no se cumple con eso. Y si a partir de ahora el alcalde sigue sin darnos la copia del contrato, desde luego que habrá quedado retratado ante la sociedad de Huelva como un alcalde que no sólo miente, porque ya mintió cuando dijo que el Recreativo no le iba a costar ni un solo euro a la ciudad de Huelva y ya van 8,3 millones lo que ha tenido que salir de las arcas municipales con destino a solventar la deuda del club, sino que habrá quedado retratado también como un auténtico antidemócrata por no cumplir los acuerdos a los que llegan en el pleno del Ayuntamiento de Huelva", señalaba en declaraciones recogidas por huelva24.com.

En cuanto a la noticia avanzada hoy por el portal elsaltodiario.com en la que se indica que Eurosamop podrá comprar la totalidad de las acciones del Decano por el precio de un solo euro, Pedro Jiménez argumentaba que "en el pleno en el que se aprobó la modificación de los 7,5 millones de euros para pagar una parte de la deuda con Hacienda, que era la que estaba embargada, ahí yo en concreto, que fue el que intervine en nombre de mi grupo municipal de Izquierda Unida, ya alerté del informe de Hacienda en el que se advertía y se deducía que había un compromiso en el contrato firmado por el Recreativo con Eurosamop de adquirir el club por el precio simbólico de un euro siempre y cuando el Ayuntamiento cumpliese con las obligaciones del pago con Hacienda. Yo ya lo dije en ese pleno, pero parece que cayó en saco roto y que no lo escuchó nadie. Dije que me parecía sorprendente que se aprobase destinar 7,5 millones de euros del Ayuntamiento a la deuda del Recreativo sin tener ni siquiera una copia del contrato y sin conocer lo que se establece en el mismo. El propietario de las acciones no es el Recreativo, sino el Ayuntamiento, que en todo caso sería el que tendría que establecer las condiciones de venta del Recreativo, que tendrán que ser públicas, transparentes y ajustadas a la ley. El Recreativo para venderse tendrá que salir a concurso. Por lo tanto, a mí y mi grupo de Izquierda Unida nos parece que el presidente del club, que fue el que firmó aquel contrato con Eurosamop, fue mucho más allá de lo que le compete, ya que el Recreativo no es el propietario de la mayoría de las acciones del club sino que lo es el Ayuntamiento de esta ciudad, así que entendemos que esa cláusula que viene en ese documento de Hacienda no se podrá llevar a cabo por mucho compromiso que haya adquirido el presidente del Recreativo con esta empresa".

Y en cuanto al informe del secretario del Ayuntamiento que vendría a poner en duda el contrato firmado por el Recre con Eurosamop, concluía diciendo que "lo que dice el secretario también está muy claro, y es que aunque es verdad que hay una parte de las acciones que está en manos privadas la inmensa mayoría son del Ayuntamiento. Estamos hablando de una empresa mixta y pública y, por lo tanto, sujeta a la Ley de Administraciones del Estado. Hay muchas dudas legales sobre el procedimiento que se ha seguido y desde luego lo que es insostenible es que a estas alturas el alcalde siga tomando por imbéciles a todos los grupos de la oposición y a la ciudadanía de Huelva diciendo que el contrato no se entrega por razones de confidencialidad. Los que estamos pidiendo el contrato somos también una parte del Ayuntamiento. Es impensable, por lo tanto, que el presidente del Recreativo firmarse ese contrato sin que el Ayuntamiento conociera todas las condiciones y les diera el visto bueno. Por lo tanto, nos parece una completa desvergüenza política que se nos siga negando el contrato para que no sepamos las condiciones en las que se firmó y lo que se establece en el mismo".