Pedro Jiménez al Ayuntamiento: ¿Alguien se cree que el presidente del Recre firma un contrato sin que lo conozcan?

huelva24.com

Lunes, 5 marzo 2018 | Leída 89 veces

Recreativo

23.46 h. El portavoz de IU preguntó al socialista Pepe Fernández "¿Alguien me puede decir que va a cobrar el señor Juanma López y su empresa el año que viene? Usted cuando se privatizó Aguas de Huelva quiso saber cuánto iba a cobrar el gerente de la empresa por su gestión". Fernández contestó sobre el contrato que "“No se da lo que no se tiene y esa es la confidencialidad. Y de ahí no me va a mover usted un ápice".

Cruce de reproches en el pleno municipal. Tanto Pedro Jiménez, de Izquierda Unida, como Pepe Fernández, representante del equipo de gobierno, demostraron con argumentos sus posiciones enfrentadas con respecto al contrato que el Recreativo de Huelva firmó con Eurosamop, y las dificultades existentes para acceder al mismo.

Así, Pedro Jiménez, según recoge Albiazules.es, denunció que “por mucho que quiera criminalizar mi posición política con respecto a la gestión del equipo de gobierno, que no del Recreativo, no voy a acabar con ningún tipo de complejo. Entiendo que es la estrategia política, criminalizar a quién se opone a una parte de la gestión política del equipo de gobierno. Si oponerse a lo que estáis haciendo es oponerse al Recreativo, es tanto como decir que el Recreativo sois ustedes. Será eso lo que se quiere transmitir. Ni usted ni el alcalde sois el Recreativo, sois el equipo de gobierno. ¿Alguien se cree que el presidente del Recreativo firma un contrato por diez años sin que ustedes lo conozcan? Señor Fernández, ¿usted nos quiere tomar por imbéciles? ¿Ustedes creen que nos vamos a creer que ustedes no conocen el contrato? La confidencialidad se establece con respecto a la competencia, no a una parte. ¿O es que el Ayuntamiento es que son solamente ustedes? ¿Usted nos está diciendo que nosotros no somos de fiar? ¿Nosotros que somos la competencia? Parece que no somos de fiar y por eso no se nos facilita una copia del contrato de una empresa pública. ¿Alguien me puede decir que va a cobrar el señor Juanma López y su empresa el año que viene? Usted cuando se privatizó Aguas de Huelva quiso saber cuánto iba a cobrar el gerente de la empresa por su gestión. Y ahora usted nos niega que podamos saber cuánto va a cobrar el gestor del Recreativo por su gestión. Hombre, con lo que hemos criticado que el Partido Popular no permitiera que tuviéramos representantes en el consejo de administración de Huelva Deporte, y ahora ustedes los paladines de la democracia y la transparencia, nos niegan una copia de ese contrato. ¿Entonces como es que Hacienda si tuvo acceso?”

La respuesta de Pepe Fernández fue clara: “No se da lo que no se tiene y esa es la confidencialidad. Y de ahí no me va a mover usted un ápice. Hemos hablado de algunas obsesiones de los concejales y para usted sigue siendo el Recreativo de Huelva. Usted sabrá cual es su acción política y las piedras en el camino que usted quiera poner. Si yo tuviera la menor duda, de que este que está diciendo o el propio consejo de administración, que es quién ha firmado el contrato, dándole ese contrato usted resolvería el problema que tiene el Recreativo de Huelva, no tenga la menor duda de que se le habría facilitado personalmente, pero no nos corresponde a nosotros y es lo que le venimos reiterando en cada una de las peticiones que usted traiga. Y no porque usted traiga todas las peticiones y solicitudes vamos a cambiar nuestro discurso“.