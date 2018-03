Jesús Amador: "No puedes contratar la gestión de una empresa pública porque le venga bien a la alcaldía“

huelva24.com

23.20 h. El portavoz de Participa Huelva denunció en el pleno municipal, citando el informe de secretaria, que ” bajo la normativa legal no se pueden hacer las cosas como se han hecho en este Ayuntamiento, a dedo”. Al recursos de reposición presentado en contra del pago de 7,5 millones de euros al Recreativo de Huelva, Participa Huelva también manifiesta sus sospechas de supuesta ilegalidad con respecto al contrato de gestión firmado con Eurosamop.

Así, el portavoz del citado grupo, Jesús Amador, explicó en pleno municipal que tuvo lugar hoy, en declaraciones recogidas por Albiazules.es que “tenemos por fin el informe de secretaria, que dictamina que en el momento de la expropiación de las acciones de Gildoy, al ser una empresa privada, pero compuesta mayormente por acciones de capital mixto, nos dice que la empresa Recreativo de Huelva SAD en cuanto se mantenga como empresa mixta de capital mayoritariamente municipal, es decir, desde la expropiación hasta ahora, pues se regirá de forma pública en las materias de normativa presupuestaria y contable, de control financiero y de eficacia patrimonial, además de contratación. Por lo tanto, ya no es sólo que tengamos que ver ese contrato.. Es que ese contrato que hipoteca la gestión del Recreativo, que ha sido quién ha generado esta presión al Ayuntamiento y su alcaldía, para que tengamos que pagar siete millones y medio de forma ilegal, encima el contrato en si mismo yo entiendo que es ilegal“.

“Si la forma de contratar de todas las instituciones públicas son por medio de pliego de condiciones, con clausulas y toda la transparencia y publicidad que es necesario, no sólo deberíamos ver el contrato, sino que debería revisarse su ilegalidad. Bajo la normativa legal no se pueden hacer las cosas como se han hecho en este Ayuntamiento, a dedo. No puedes contratar la gestión de una empresa pública porque le venga bien a la alcaldía“, denunció.