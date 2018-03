El runrún: Huelva, por los aires

huelva24.com

De lo último, y según informan fuentes policiales locales, la techumbre de Pabellón de Deportes del Camino de Los Puertos, en Almonte, donde no ha volado un trocito cualquiera, no, sino ¡casi 70 metros cuadrados de techumbre! Obviamente ha habido que arremangarse para garantizar la seguridad en todo el perímetro, aunque esto tampoco es una novedad en los últimos días, cuando efectivos de emergencias y seguridad están viendo cómo se multiplica su trabajo. Nuestro reconocimiento para ellos y, además, fuerza y paciencia, porque al parecer nos queda aún…

¿Demasiado reciclaje? Perdonen la broma, pero es que tras ver las imágenes junto a estas líneas cualquiera podría pensarlo. Pero no; si acaso, mala gestión. Según nos indica uno de nuestros lectores, es de hace varios días, pero no es ni mucho menos excepcional. Se trata de la ‘isla ecológica’ compuesta por tres contenedores soterrados ubicada en la avenida de Italia, aproximadamente a la altura de la calle Vázquez López. De los tres buzones –correspondientes a la recogida de vidrio, de papel y cartón; y de envases ligeros–, este último se encuentra a menudo desbordado. Tanto, que los ciudadanos concienciados con el medio ambiente y con la importancia del reciclaje –afortunadamente, cada vez más– no tienen más remedio que dejar esos residuos ya separados en mitad de la vía pública, lo que da como resultado estampas como ésta, con los problemas de salubridad que nos podemos imaginar. Por no hablar del impacto estético, al tratarse de una de las avenidas más importantes de la capital. Nos explica este lector que aunque es algo que ha venido ocurriendo en este punto de forma esporádica, el nuevo sistema de recogida implantado en las calles peatonales ha empeorado las cosas, puesto que se ha incrementado el depósito de residuos (tanto orgánicos como destinados al reciclaje) desde las zonas aledañas. La eliminación de contenedores en el casco histórico decretada por el Ayuntamiento está teniendo consecuencias indeseables y al parecer no previstas por la Concejalía, ya sea esta o el depósito incontrolado de basura en las calles peatonales; una situación que el Consistorio, a través de la empresa concesionaria de este servicio fundamental, deberá solucionar más pronto que tarde.

Natalio, un futbolista diferente. Próximo a cumplir los 34 años, el delantero Natalio, que llegó hace un mes al Recre y que ya ha disputado tres encuentros, uno de ellos, el de este pasado domingo en El Ejido, como titular, puede aportarle mucho al Decano. Cuando coja la forma física óptima, sin lugar a dudas es un futbolista desequilibrante y con gol al que la Segunda B se le queda pequeña, por lo que puede marcar diferencias si finalmente este verano club y jugador ejecutan esa claúsula de renovación por dos campañas más que hay estipulada en su contrato. Y al ser veterano y hombre de club, también puede convertirse en un espejo y un referente para los más jóvenes dentro del vestuario, y más teniendo en cuenta que es poco probable que Antonio Núñez, otro de los jugadores con más experiencia dentro de la plantilla albiazul, renueve por el Recre. Resulta, además, curioso un detalle de las redes sociales, donde en Twitter su dirección es @NatalioLP19, y es que raro es el día en el que Natalio no marca con un 'Me gusta' algún 'tuit' de su Santidad el Papa Francisco (@pontifex_es). También comparte muchos 'tuits' de políticos, entrenadores o filósofos. Es sin lugar a dudas un jugador atípico y algo diferente al resto y es de esperar que cada día vaya a más y que se convierta paulatinamente en titular indiscutible y en ese goleador que ansía el Decano.