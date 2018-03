Cómo elegir el traje de novia de tus sueños

Lunes, 5 marzo 2018 | Leída 11 veces

Todas las mujeres sabemos que elegir un vestido de novia no es tarea fácil. La novia es la gran estrella de la boda, todas las miradas recaen en ella y por eso es de suma importancia elegir con acierto. Para brillar en todo su esplendor, las novias deben encontrar no solo un vestido que les fascine, sino que además les siente como un guante.



Un tipo de vestido para cada tipo de novia

Cada mujer tiene un tipo de curvas diferente. La función del vestido ha de ser adaptarse a ellas a la perfección, disimular lo que no se quiera evidenciar, y potenciar los “puntos fuertes” como pueden ser el escote o la cintura.

El momento de dar el sí frente al altar es único y especial. Aunque los tiempos han cambiado, el acto de sellar el compromiso con tu pareja no ha perdido su magia. El deseo de todas las novias es sentirse únicas y especiales. ¡Por eso es tan importante elegir bien el vestido de tus sueños!



Claves para elegir el vestido perfecto:

• Tu traje de novia ha de ser un reflejo de tu personalidad, para evitar la sensación de ir “disfrazada”: moderna, atrevida, clásica, natural…

• Comienza a dar cuerpo a la idea que tienes en mente haciendo esbozos, dibujos, recortes de revistas, etc, al menos 6 meses antes de la fecha.

• El vestido debe ser elegante aunque cómodo. Evita las telas demasiado pesadas y los diseños súper ceñidos.

• El velo solo debe utilizarse para las ceremonias religiosas.

• Si la boda es de día, puedes optar por un diseño corto.

• La elección de la tela es tan importante como el diseño.

• Si tienes brazos gruesos evita los tirantes y opta por la manga francesa.

• Regla de oro: el escote debe ser sutil, y no provocativo. ¡Evita caer en la vulgaridad!

• Si no tienes mucho pecho, elige vestidos de cuello halter.

• Si tu busto es voluminoso, evita el corte strapless.

• ¿Cintura ancha? ¡Estarás perfecta con vestidos en “A!

• Si tu vientre no es tan plano como te gustaría, decídete por un diseño de estilo imperio, con corte por debajo del pecho.

• Las novias bajitas estarán divinas con vestidos largos, de una sola pieza y escote en V, que además de estilizar, son muy elegantes.



