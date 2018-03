Jesús Pulido indica que "César Negredo no es una persona de grandes aspavientos" y dice que sólo un tercio de los socios ha pagado su abono

R. U.

Jesús Pulido, el portavoz del consejo de administración del Recre, ha acudido este lunes a la tertulia de Ser Deportivos Huelva y comenzaba aludiendo a la figura del entrenador. "César Negredo es un empleado del club que tiene la labor o el encargo de dirigir al equipo hasta que se le diga lo contrario. Es miembro del cuerpo técnico del Recre y el que ahora mismo tiene que dirigirlo. La obligación del club es siempre la de estar buscando jugadores y tener también siempre uan cartera de entrenadores, que no es nada fácil. El equipo ahora está respondiendo bien y los jugadores están con César Negredo, y como siempre hemos dicho los resultados son los que ponen y quitan y ahora mismo estamos tranquilos y tampoco tenemos que darles más vueltas ya que él es nuestro entrenador", señalaba en declaraciones recogidas por huelva24.com.

En este sentido, elogiaba el onubense la figura de Negredo añadiendo que "es una persona que está muy cercana a los jugadores desde el principio. Lleva aquí desde el mes de julio. Tiene muy buena relación con los futbolistas y creo que conoce muy bien la situación deportiva de cada uno de ellos e incluso de varios también la personal, y eso también ayuda. Como ocurre en la sala de prensa, es una persona discreta y no es de grandes aspavientos. Tiene esa línea en lo laboral y en lo personal y eso también ayuda a que la plantilla esté muy cercana y confiada a él".

Sobre el debate creado en torno a que el actual míster albiazul está dejando en el banquillo al pichichi del equipo, Boris Garrós, el consejero argumentaba que "yo en mi papel no voy a decir si prefiero que juegue Boris, Gorka Santamaría o Natalio. Son decisiones del entrenador y creo que cualquiera de los jugadores de la plantilla lo puede hacer bien. Al final los resultados avalan el juego. Yo entiendo que cada uno tenemos nuestros jugadores favoritos o preferidos y es difícil coincidir y al final el que decide es el que se sienta en el banquillo".

Abonos y moción de Izquierda Unida

En cuanto al hecho de que los socios que no hayan pagado su carnet no podrán entrar el domingo a presenciar en el Nuevo Colombino el partido Recre-Melilla, Pulido explicaba que "lo bueno es que la gente puede pagar por transferencia, que lo están haciendo bastantes, y también pueden pagar en efectivo o por tarjeta en el estadio. Es verdad que queda mucha gente por pagar porque por ahora ha pagado en torno a un tercio de socios. Ha habido dos partidos fuera de casa y a lo mejor la marcha del equipo ha hecho que alguna gente se rezague. Yo entiendo que toda la persona que se ha sacado un carnet va a abonarlo. Es un compromiso que adquiere y esta afición siempre ha estado y no me cabe duda de que va a seguir estándolo. También ha sido ahora principio de mes, pero ya está habiendo gente que pregunta y está todo puesto en la página web del club. Queremos evitar las colas por el propio aficionado porque no queremos que la gente se pierda el partido pero en algún momento hay que poner límites. No quiere decir que a partir del día 11 no se pueda pagar porque habrá gente que no pueda ir al encuentro de este domingo, pero los tornos ya funcionarán este domingo. Tenemos que llevar a cabo esta campaña de pago y creo que la gente será consciente de que si queremos que los empleados, jugadores, acreedores y Hacienda cobren pues necesitamos esa partida económica, que es la partida más importante de nuestro presupuesto".

Por último, sobre la moción presentada por Izquierda Unida para que todos los partidos de la oposición en el equipo de gobierno puedan acceder a la copia del contrato firmado entre el Recre y Eurosamop, decía que "creo que los representantes de los partidos de la oposición tuvieron una reunión con la gente de Dogma Abogados y ahí pudieron hablar y hay unas cláusulas de confidencialidad a las que estamos sujetos, como ocurre con casi todos los contratos, y desde luego que no voy a ser yo el que las rompa. Son cosas que se dirimen en el pleno municipal y yo no me voy a meter en cuestiones políticas. Si hay un requerimiento oficial y legal, pues ya se verá la manera de atenderse".