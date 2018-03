El pleno del Ayuntamiento respalda las reivindicaciones y la huelga del 8 de marzo

huelva24.com

Lunes, 5 marzo 2018 | Leída 22 veces

Votaron en contra PP y Participa Huelva

El Pleno del Ayuntamiento se ha sumado hoy a las diferentes reivindicaciones y medidas que de cara a la celebración del Día Internacional de la Mujer, el próximo 8 de marzo, han planteado distintas organizaciones y colectivos sociales, políticos y sindicales. Así, con el apoyo de todos los ediles, salvo el voto en contra del Partido Popular y Participa Huelva y la abstención de Ciudadanos, se ha aprobado la moción del PSOE en la que se apoyan todos los actos organizados por CCOO y UGT, encaminados a exigir la eliminación de la discriminación laboral, económica y social de las mujeres, promoviendo el diálogo social para hacer efectivo el Pacto contra la Violencia de Género y acabando con los niveles de desigualdad en nuestro país.



Del mismo modo, se le ha dado el visto bueno, con el voto en contra del PP y la abstención de Ciudadanos, a la solicitud del Grupo Municipal de Izquierda Unida de apoyar la huelga general de mujeres, elaborando para ello un Bando Municipal de respaldo al movimiento feminista, y facilitando los actos que convoquen las asociaciones de mujeres. Además, se ha acordado que el Consistorio enarbole la bandera feminista en su balcón como símbolo de apoyo a la lucha de la mujer.



De otra parte, en la sesión plenaria de esta mañana, se ha presentado por parte del equipo de Gobierno para su aprobación inicial la Ordenanza del Comercio Ambulante de Huelva, donde se contemplan los criterios para ordenar este sector en la capital, adaptándolo a la regulación autonómica y europea, al otorgar las autorizaciones con una vigencia de 15 años -prorrogable por otros 15-, cuando hasta ahora los permisos se tenían que renovar anualmente. Con este plazo de duración se pretende garantizar la amortización de las inversiones que realicen los comerciantes ambulantes y la remuneración equitativa de los capitales invertidos.



En la nueva ordenanza, que ha contado con el apoyo de los grupos de la oposición y los dos concejales no adscritos, a excepción de IU, Mesa de la Ría y Participa Huelva, se establecen además, desde la premisa de la transparencia, una serie de criterios para la concesión de nuevas autorizaciones y coberturas de vacantes, teniendo en cuenta factores como las dificultades de acceso al mercado laboral del solicitante (se da prioridad a menores de 30, mayores de 45, personas con discapacidad, desempleados de larga duración, víctimas de violencia de género); la experiencia demostrada en la procesión; y la capacidad técnica para distribuir y guardar la mercancía. Otros factores a considerar serán la posesión de algún distintivo de calidad en materia de comercio ambulante; las cargas familiares del solicitante; no haber sido sancionadas. En caso de autorizaciones para el mercadillo de los viernes, se valorará también que se ofrezca un producto o servicio que no esté ya en el mercadillo.



Por unanimidad, en el ámbito normativo, el Pleno ha aprobado además inicialmente la modificación de la Ordenanza Municipal del Taxi en los términos aprobados por unanimidad por la Mesa del Taxi, una iniciativa encaminada a promover la incorporación a la ciudad de más taxis adaptados a personas con movilidad reducida. De este modo, los vehículos que cuenten con vehículos adaptados tendrán ventajas en el régimen de descansos y, para rentabilizar la inversión, estarán exentos de someterse a los turnos establecidos, que les obligan a descansar los fines de semana alternos.



Por otro lado, se ha aprobado definitivamente, con los votos a favor de todos los concejales, excepto el voto en contra de Participa Huelva y la abstención del grupo municipal de Izquierda Unida, la modificación del Plan Especial de Reforma Interior (PERI) del Mercado del Carmen, un documento que marca el desarrollo de la zona del antiguo mercado con un proyecto mucho más atractivo y realizable que el anterior, y con el objetivo de acabar con la situación de abandono y degradación de una importante zona de la capital que se convertirá en una de sus plazas principales.



De manera provisional también se ha aprobado la Ordenanza de Edificación, Usos el Suelo y Urbanización del PGOU de Huelva, en cumplimiento de un acuerdo plenario, que modifica la municipal para dar seguridad jurídica a las guarderías que actualmente ocupan espacio público en la ciudad. Una medida que se aplicará a los centros que estén ya en funcionamiento, pero no a las nuevas guarderías que inicien su actividad en Huelva. La modificación ha contado con el voto en contra de los concejales no adscritos y la abstención de Izquierda Unida. Por unanimidad ha salido adelante la propuesta del Partido Popular para la urgente puesta en marcha del Plan Municipal de Accesibilidad, en la que además se contemplan la eliminación de barreras arquitectónicas en los espacios municipales y la realización de una campaña de concienciación sobre la importancia de cumplir las normas relativas a la accesibilidad.



Igualmente, todos los miembros de la Corporación Municipal han respaldado la moción del Partido Popular en la que se solicita un estudio detallado de los problemas urgentes en la barriada de La Navidad, una limpieza de choque en el barrio, el asfaltado de las calles, la rehabilitación de las viviendas municipales, la eliminación de barreras arquitectónicas y el adecentamiento de las zonas dotacionales. Además, se estudiará la posibilidad de instalar un parque infantil en la trasera de la calle Navidad.



Con el voto a favor de todos los ediles ha prosperado la moción de Participa Huelva encaminada a convocar de manera urgente a la Comisión de Planificación y Seguimiento del Parque Moret, al objeto de informar de las actuaciones que se van a realizar en el Pulmón Verde y coordinar con la Plataforma Amigos del Parque Moret el desarrollo de las mismas.



Todos los miembros de la Corporación Municipal han mostrado su apoyo a la propuesta de Participa Huelva en la que el Ayuntamiento se compromete a dedicar al menos un 1% de su presupuesto a viviendas sociales en ayudas de alquiler o en adquisición si fuera posible.



También por unanimidad ha salido adelante la propuesta de Ciudadanos sobre la equiparación salarial de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado con los Policías Autonómicas, a la que se ha incluido una transaccional de Izquierda Unida para extender la equiparación al resto de derechos laborales del colectivo.



Ha contado con el voto a favor de todos y la abstención de Mesa de la Ría la moción de Izquierda Unida en la que se insta al equipo de Gobierno a realizar una modificación presupuestaria de 100.000 euros destinada a financiar los trabajos del Comité de Expertos de las Balsas de los Fosfoyesos, instando al resto de las administraciones a acordar sus aportaciones. No obstante, a la misma se ha incorporado una transaccional del PSOE en la que se establece que esta partida irá en los Presupuestos de 2018, siempre que el documento esté antes de mayo, y, en caso contrario, a través de una modificación presupuestaria.



Asimismo, por unanimidad, se ha dado luz verde a la moción de IU la cual solicita que el Ayuntamiento inste al Consejo de Administración del Recreativo de Huelva a celebrar una Junta General de Accionistas, que incluya en su orden del día la aprobación de entregar a los grupos de la Corporación Municipal copia del contrato firmado con la empresa que gestiona el club.



Por otro lado, todos los ediles han respaldado la solicitud de Ciudadanos para que, de acuerdo con los técnicos y la Asociación de Vecinos Los Desniveles, se acuerde dónde se puede habilitar un Centro de Participación Activa para los mayores de este barrio.



A instancias de Ciudadanos, el Pleno, con los votos a favor de todos los concejales y la abstención de Enrique Figueroa, ha acordado peatonalizar la Plaza de Los Dolores a lo largo de 2018, así como llevar a cabo diferentes obras de asfaltado, limpieza, saneamiento e infraestructuras en las calles colindantes Pérez Galdós, Santa Rafael María y calle Riotinto. La propuesta incluye la instalación de una barrada de protección en el Parque de Los Dolores, el estudio para solucionar un local en ruinas en Cristóbal Colón y la creación de un paso de peatones en esta avenida, a la altura de la calle Serenata.



Con los votos a favor de todos los grupos, excepto la abstención de Mesa de la Ría, se ha adquirido el compromiso presentado por el concejal no adscrito Ruperto Gallardo de aumentar anualmente la partida presupuestaria del Plan Municipal de Adicciones en la cantidad equivalente a las sanciones económicas por venta de alcohol a menores o de consumo de estupefacientes en la vía pública.



Declaración institucional ‘Partir de cero’

Por último, la concejala de Políticas Sociales e Igualdad ha leído la declaración institucional en la que el Ayuntamiento de Huelva, con el respaldo de todos sus miembros, se une a la campaña ‘Partir de Cero’, promovida por la Fundación Secretariado Gitano y destinada a sensibilizar a la ciudadanía sobre el efecto de la discriminación en la vida de las personas y, en particular, sobre las personas gitanas. En la misma se reitera el compromiso municipal en el reconocimiento cultural y social del pueblo gitano y en promover una plena convivencia intercutural.