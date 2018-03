Marc Martínez: "Para los jugadores no hay ningún debate y sabemos que Negredo será nuestro entrenador lo que queda de liga"

huelva24.com

Domingo, 4 marzo 2018 | Leída 116 veces

fútbol > cd el ejido-recre

14.40 h. "El equipo desde la llegada de César Negredo ha dado un paso adelante", señala Marc Martínez, mientras que Alejandro Zambrano indica que "en el campo veíamos que estábamos sólidos y que no nos estaban creando grandes ocasiones", Sergio González recalca que "le supliqué al cuerpo técnico que me dejara entrar al final para achicar balones" y Mario Marín dice que "hemos tenido fortuna y no sé si lo de Lazo ha sido un centro o un tiro".

A la conclusión del encuentro en Santo Domingo, varios futbolistas de la plantilla del Recre atendieron a los micrófonos de Antena Huelva Radio en declaraciones recogidas por huelva24.com.

MARC MARTÍNEZ: "El equipo ha salido bien al partido y por la climatología es verdad que ha sido algo más complicado jugar. Ellos sólo han tenidio un par de acercamientos aislados y hemos trabajado bien. El equipo desde la llegada de César Negredo ha dado un paso adelante aunque el otro día no estuvimos tan bien como hubiésemos querido, pero ha logrado seis puntos de nueve posibles. Para los jugadores no hay ningún debate y sabemos que César Negredo va a ser nuestro entrenador durante todo lo que queda de temporada".

ALEJANDRO ZAMBRANO: "En el campo veíamos que estábamos sólidos y que no nos estaban creando grandes ocasiones de peligro y sabíamos que a la contra les podíamos hacer daño y la pena es no haber sentenciado antes. Yo me dedico a pelear durante toda la semana y cuando el entrenador me dé la oportunidad intentaré aprovecharla. Ya había saltado desde el banquillo los otros dos partidos de César Negredo y en esta ocasión he sido titular. Puedo jugar tanto de pivote defensivo como por delante. Seguro que el que salga al campo ante el Melilla lo hará bien y lo más importante es que los tres puntos se queden en Huelva. Hay que seguir con esta dinámica y esto es Segunda B y a lo mejor al que haya visto el partido no le habrá gustado. Pero había mucho viento y había que pelear más que el rival y competir".

SERGIO GONZÁLEZ: "Quedarme en el banquillo ha sido una decisión técnica y yo intento dar rendimiento y respeto tanto al compañero que ha jugado como al cuerpo técnico. Le supliqué al cuerpo técnico que me dejara entrar al final para achicar balones y he podido jugar unos minutos. El equipo estuvo serio, ha mostrado una buena cara y hemos estado firmes".

MARIO MARÍN: "Ha sido un partido típico de Segunda B, de competir y de luchar. Hemos tenido fortuna y no sé si lo de Lazo ha sido un centro o un tiro. Se lo tenéis que preguntar a él, pero ha sido un golazo que nos ha dado un triunfo importante. Hemos luchado mucho y estos tres puntos nos vienen muy bien. Cuando el equipo está bien en defensa es porque la gente de arriba también ha peleado mucho. Queda mucho para conseguir la permanencia y no hay que mirar más allá del próximo partido ante el Melilla".