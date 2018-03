César Negredo, cauto: "Todavía tenemos que ganar muchos partidos más para salvarnos"

huelva24.com

Domingo, 4 marzo 2018 | Leída 199 veces

César Negredo, el técnico del Recre, señaló en la sala de prensa de Santo Domingo que su equipo logró los tres puntos en "una jugada afortunada" y tras un "partido muy competido y ante un gran equipo. Parecía que no ha pasado nada, pero casi se nos complica el encuentro en la última jugada". "No hemos sufrido apenas y hemos estado competitivos y además tuvimos ocasiones claras con Lazo y Gorka, así que el resultado es justo", decía.



En su valoración de la victoria, el preparador del Decano añadía que estaba "muy contento por los chicos y por los tres puntos, porque hacía tiempo que no ganábamos fuera, y era muy importante sacar el partido de hoy. Todavía no me ha dado tiempo a ver la clasificación, pero sabemos que todavía tendremos que ganar muchos partidos más para salvarnos. Lo bueno es que hemos metido también ahí al Ejido y entre ocho o nueve equipos pelearemos por esas tres o cuatro plazas. También le hemos ganado el 'goal average' y para nada miramos hacia arriba en la clasificación y ahora queremos consolidarnos en la zona media ganando al Melilla".

Sobre los cinco cambios que realizó en su once inicial, Negredo recalcaba que "llevaba vaias semanas dándole vueltas a la alineación y hemos optado por meter dentro más gente porque creíamos que ellos tenían más calidad jpor ahí y han intentando hacer más daño por las bandas. El campo ha estado bien y ellos tienen un buen míster que plantea muy bien los partidos y tiene varias variantes. Al final el gol también nos ha dado calma para defender más ordenados e intentar salir a la contra y el planteamiento nos ha salido bien. El otro día con el Extremadura sufrimos en el cuerpo a cuerpo con un delantero del estilo del que también tiene El Ejido y por eso preferí reservar a Sergio González y a Julio Rodríguez, que son más técnicos a la hora de sacar el balón".

Y sobre su futuro en el banquillo albiazul, puntualizaba que "hoy estoy contentísimo por los chicos sobre todo, por el club y por mí también y por la gente que está cerca de mí y no necesito que nadie me diga si sigo o no. Tengo una idea y no los quiero poner en un compromiso. Ellos saben muy bien lo que yo significo para el club y lo que yo estoy haciendo con mi trabajo diario. Ojalá acabe la temporada y me den opción de seguir mucho tiempo más aquí, pero es una decisión que no depende de mí. Ahora estoy centrado en el objetivo de salir de los puestos bajos, y a partir de ahí pues ya miraremos más cosas. Acabo de empezar en esto y no soy ni más ni menos que nadie. Es un lujo estar en este club y con esta plantilla".