Jesús Vázquez: "Nos ganan por la falta de experiencia y por la picardía que les falta a los chavales en el juego directo"

El técnico del Atlético Onubense, Jesús Vázquez, valoró la temporada de su equipo en declaraciones a Canal Sur Radio recogidas por el portal albiazules.es. "La situación es la que es, llevamos todo el año ahí metidos y estamos trabajando para sacarlo de ahí antes del final. Yo confío en el grupo, pero al final todo se reduce en saber competir. El otro día en Algeciras se nos fue un partido en el que no merecíamos ni el empate, debimos ganarlo. Por eso, cuando al final te marcan ese 3-2 después de haber empatado en el 87, nos sentó como una jarra de agua fía. Pero yo sé, ya que lo estoy viendo, que debemos mejorar ciertas cosas que en la categoría se dan en todos los partidos, como el balón parado, juego directo y demás, que nosotros no manejamos tan bien. Pero por lo demás, ya llevo más de una vuelta en la categoría y no han habido equipos que hayan sido muy superiores a nosotros. Nos ganan por esos detalles, esa falta de experiencia que podemos tener y ese juego directo en el que los chavales jóvenes tienen menos picardía. Es lo que nos está haciendo estar abajo, por eso no sumamos. Pero viéndoles entrenar y competir, lo que vamos planteando se va consiguiendo", explicó.

También resaltó que "en cada partido hemos llevado siempre la iniciativa, tanto en juego como en ocasiones. Pero hay veces que el rival contrarresta y pecamos de una serie de errores todas las semanas, errores de inexperiencia, de juventud.. De no medir. De hecho, en Algeciras nos pasó que por querer jugar en el minuto 90, cometes una falta cerca del área, no la defiendes y adiós partido. Eso lo saben. Hay que estar concentrados y responsabilizarnos, no sólo individualmente sino colectivamente".

El técnico del filial también mostró su idea de cara a la próxima campaña, reconociendo "no es lo mismo que el filial esté en Tercera, que está a un sólo paso del primer equipo, que en una categoría más baja. Esa tensión la tienen que saber llevar. Nosotros estamos muy limitados desde el minuto uno, pero creo que estamos capacitados para salvar la categoría. Si no se consigue, pues el año que viene habrá que cambiar el chip y tendrán que ascender de categoría. Los mimbres que hay ahora mismo en este grupo, que muchos se podrían mantener para el año que viene estando en Tercera o no, no tengo la menor duda de volverían a subir a pesar de estar en una categoría inferior. Hay gente con mucho talento y si todo va bien, y si somos capaces de darle una buena formación en este último tramo claro que pueden estar en el primer equipo".

Por último se mostró molesto "por la situación que atravesamos. Pienso que merecemos mucho más, veo a otros equipos y me da rabia. Mis jugadores tienen talento, hay un buen grupo de jugadores y ojalá salga una buena temporada, y el año que viene se pueda organizar mejor la cosa, y planificar desde el inicio. Creo que ahora mismo, por lo que yo percibo, es que hay un muy buen grupo al que se le puede sacar mucho partido".