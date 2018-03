Podemos pide que se suspenda la descatalogación de Monte Público en Mazagón

huelva24.com

Sábado, 3 marzo 2018 | Leída 15 veces

A LA CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

Podemos Andalucía pedirá al consejero de Medio Ambiente, José Fiscal, que suspenda la descatalogación de monte público prevista en la zona de Mazagón como medida urgente para frenar el deterioro del entorno del Espacio Natural Doñana.

Según una denuncia presentada por Ecologistas en Acción-Huelva, con anterioridad al devastador incendio de este verano en el entorno de Doñana, el Ayuntamiento de Moguer solicitó la descatalogación de una zona de 90 has. de pinares en la zona de Mazagón. Dicha zona es de gran valor ambiental, pues es un territorio de dispersión de especies amenazadas como el lince ibérico y el águila imperial ibérica, además de servir de zona de refugio para muchas especies que tuvieron que abandonar la zona devastada por el incendio.

Con la petición del Ayuntamiento de Moguer a la Junta de Andalucía se pretende descatalogar una zona del “Grupo Ordenados de Moguer “ y destinarla a uso para servicios municipales, pero que incluye también uso residencial. Por lo tanto, “vemos una señal más para pensar que las administraciones públicas andaluzas siguen empeñadas en repetir los errores del pasado, porque al final las consecuencias las pagamos siempre la ciudadanía y nuestro medio ambiente”.

Según ha informado Luis Miguel Garrido, responsable del área de Ecologismo y Medio Ambiente de Podemos Andalucía, el grupo Parlamentario Podemos Andalucía va a solicitar al consejero José Fiscal que no conceda esa descatalogación por dos motivos fundamentales: “uno es que tras perder el entorno de Doñana recientemente 10.000 has. de monte a causa del incendio, no parece lo más adecuado seguir desforestando la zona si lo que se quiere de verdad es proteger nuestra joya natural más preciada. Y por otro lado el Ayuntamiento de Moguer dispone de otras zonas ya descatalogadas y sin uso como es El Avitorejo, donde poder situar la zona de servicios públicos que reclaman”.

Garrido ha señalado que “vamos a preguntar directamente y sin tapujos al consejero si desde el gobierno de Susana Díaz están faltos de ideas para reactivar la economía andaluza y pretenden recurrir nuevamente a la burbuja inmobiliaria, olvidando la crisis en la que nos metió y de la que aún no hemos salido. Estas decisiones, junto con una muy cuestionable gestión del monte público dejan ver que la política de la Junta de Andalucía en el entorno de Doñana tiene una clara planificación a corto y medio plazo, encaminada a dejar morir el Espacio Natural Protegido”.