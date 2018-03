El runrún: La Aemet aclara la polémica cofrade

huelva24.com

Viernes, 2 marzo 2018 | Leída 259 veces

CONFIDENCIAL

De todos modos la Aemet ha insistido nuevamente y dice que “ante las noticias aparecidas en distintos medios de comunicación, y la confusión generada” tiene que decir de nuevo cómo son las cosas. En este sentido ha expuesto que hermandades y cofradías tienen a su disposición tres modalidades para recibir información meteorológica completamente gratuitas en respuesta a su vocación de servicio público. A ellas se suma una nueva modalidad un servicio de consultoría meteorológica personalizado para cada hermandad, cofradía o agrupación de las mismas que así lo soliciten, prestado por “un predictor cualificado y especializado”. Se ofrece garantía de atención telefónica 24 horas, con un tiempo de atención contratado que podrá fraccionarse en consultas sucesivas a lo largo del día o posibilidad de recibir alertas por SMS o correo electrónico en el horario que se desee, con las variables meteorológicas que se soliciten. Al tratarse de una consultoría meteorológica individualizada y personalizada -no sujeta a difusión general ni vinculada al ejercicio de las funciones públicas de las distintas Administraciones-, AEMET está obligada a cobrar un precio público por dicha prestación, de acuerdo a lo dispuesto en la Ley de Tasas y Precios Públicos.El precio medio del servicio de asesoría es de 36,46 euros (IVA excluido) al día, por una atención de 30 minutos, fraccionables en varias consultas. Se factura, además, un cargo de 14 euros (IVA excluido) por la disponibilidad de línea telefónica; cargo que se realizaría una sola vez para todo el período de información contratado. “Esta nueva posibilidad de servicio de consultoría es la que Aemet pone a disposición de Hermandades y Cofradías, a través de las cartas remitidas por el Área de Atención a Usuarios, que han generado confusión entre los destinatarios”, indica el organismo, que quiere dejar claro que al margen de este modelo, están los tradicionales, como los informes para cada uno de los 8.700 municipios de España en la página web. Además está, también gratis, el Informe Especial de Semana Santa, de carácter general para toda España, y los informes especiales de predicción de ámbito regional.La tercera modalidad gratuita es la información meteorológica municipalizada para cualquier Ayuntamiento que lo solicite, por celebrarse un evento de interés general. Así que igual el Ayuntamiento de Huelva puede hacer algo por las cofradías y solicitar la información por ellas. De todos modos, el comunicado de la Aemet termina cortesmente diciendo que en los próximos días, la Agencia “mantendrá contacto con Hermandades y Cofradías, con el fin de aclarar todas estas cuestiones, conocer su demanda de servicio y ofrecer la atención más ajustada a sus necesidades”.



Wild Huelva, contra la extinción. Las obras de Wild Huelva siempre tienen al reino animal como protagonista y la última no se sale de esa línea tan característica y original, aunque en esta ocasión no retrata una especie amenazada, sino que usa una que no ha conocido el hombre para denunciar la extinción masiva que produce la mano del hombre. Retrata el esqueleto de un dinosaurio y dentro de él un corazón rojo latiendo. La obra ha quedado impresa en un muro blanco del IES Odón Betanzos, en Mazagón. Por si no queda claro el mensaje enviado, desde las redes sociales acompañan la imagen con una nota muy aclaratoria: “La ONU alerta de que 150 especies se extinguen cada día por causa del ser humano. Se trata de la mayor ola de pérdida biológica desde que desaparecieron los dinosaurios.