El Puerto de Huelva deniega la concesión a la planta regasificadora de Villar Mir

El Puerto de Huelva ha denegado la concesión a la planta de recepción, almacenamiento y regasificación de gas natural licuado (Energas), planteada por la Villar Mir Energía, ante lo que la empresa ha anunciado que recurrirá la decisión del puerto onubense.

En una nota, Villar Mir Energía ha recordado que la moratoria sobre plantas exentas le había obligado a transformar el proyecto inicial en una instalación portuaria de servicios logísticos de gas licuado para aprovechar el crecimiento del tráfico global de GNL. Villar Mir Energía ha manifestado su sorpresa ante la decisión que ha tomado Puerto de Huelva de denegar la concesión a dicha planta.

Ha explicado que esta decisión se produce en un momento en el que "se estaban manteniendo conversaciones con la propia Autoridad Portuaria para reorientar el proyecto y tramitarlo ante la Junta de Andalucía, quien ya conoce del mismo, siguiendo sus indicaciones y siendo una reorientación obligada por la moratoria existente en España desde abril de 2012 para la autorización de las plantas de gas exentas".

Villar Mir Energía ha decidido recurrir la decisión del Puerto de Huelva "por no seguir los trámites de la concesión, basándose en que el proyecto no es viable por no contar con autorización administrativa y al estar vigente dicha moratoria", ante lo que considera que el puerto "malinterpreta así la sentencia del Tribunal Supremo que paraliza, pero no hace inviable, el proyecto".

Pese a la moratoria, la compañía lamenta, por su "desigual" aplicación a los distintos proyectos existentes, que se esté tramitando un Real Decreto para poner en marcha la planta de regasificación de Enagas en El Musel (Gijón), "lo que le permitirá llevar a cabo operaciones exentas y, al mismo tiempo, reguladas y financiadas por altas tarifas de gas".

La empresa se plantea también interponer una demanda ante el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo después de que el Tribunal Constitucional no admitiera a trámite el recurso de amparo presentado por la compañía. También se plantea una denuncia ante la Comisión Europea "por no permitir la construcción de plantas exentas en España, además de no haberse comunicado en ningún momento a la Comisión por parte de la Administración española la tramitación de esta planta, ambos requisitos obligados por las directivas comunitarias".

Nuevo proyecto en tres fases

La empresa ha explicado que la "obligada" reorientación de Energas "ya había sido presentada a la Junta de Andalucía" y consta de tres fases independientes de ejecución, esto es, una primera, que concentrará el 90 por ciento de la inversión al implicar la construcción de los tanques y el pantalán, transformará la instalación en puerto logístico para almacenamiento, carga y descarga de buques y suministro a los países de la cuenca mediterránea, sin regasificación y sin conexión a la red de gasoductos.

Villar Mir ha resaltado que esta fase, "cuya viabilidad es independiente de las dos siguientes y es competencia de la administración autonómica como establecimiento industrial, así como de otros proyectos de plantas de regasificación, tendrá un impacto positivo sobre el empleo de unas 600 personas durante la construcción y de 200 durante la explotación".

La segunda fase consistirá en conectar los consumos propios de las empresas del Grupo Villar Mir en la comunidad autónoma, sin incluir conexión a la red troncal de gas natural, mientras que en la tercera fase, una vez desbloqueado el proyecto de la planta exenta, "se efectuaría la instalación de más vaporizadores y a la conexión con el gasoducto de Huelva-Córdoba, previa eliminación de la actual moratoria sobre plantas exentas".

El grupo ha resaltado que cada una de las fases del proyecto "tiene sustantividad propia, por la que la división por fases tiene sentido económico con independencia de que se lleve a término o no cada fase sucesiva".

La empresa ha lamentado la decisión del puerto, "por su impacto negativo en el empleo", si bien ha manifestado su "total disposición a reconducir la situación" con dicha Autoridad Portuaria al objeto de "formalizar la concesión de los terrenos, dada la viabilidad y el interés del proyecto en su nueva concepción como instalación portuaria de servicios logísticos y sus posibles fases posteriores".