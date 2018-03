César Negredo: "No podemos dejar los deberes para el final porque si eso pasa habría jugadores que los tomarían de una manera y otros de otra"

Ricardo Ubric

Viernes, 2 marzo 2018 | Leída 72 veces

fútbol > recreativo

13.35 h. “Yo empecé a entrenar un lunes y el martes ya era mi final. Cogí al equipo muy ilusionado y no miro más allá que el próximo domingo", indica el técnico del Recre, que sobre el CD El Ejido destaca que "ya nos marcaron aquí a balón parado, pero también se les hace daño en estrategia. Si competimos igual que ellos vamos a ganar, pero si no estamos a su altura en agresividad y competitividad tendremos problemas”.

César Negredo, el técnico del Recre, ha atendido a los medios de comunicación en la sala de prensa del Nuevo Colombino después del entrenamiento celebrado en la Ciudad Deportiva y empezaba aludiendo a la enfermería de su plantel de cara al choque del domingo en El Ejido. “Está todo el mundo disponible a falta del entrenamiento de mañana. Núñez está en la recta final de su recuperación y Nacho Monsalve acabó el partido del Écija con alguna molestia y durante la semana volvió a resentirse y decidimos entre él y el cuerpo técnico que lo mejor era reservarse para ese partido y esta semana ya ha entrenado con normalidad”, señalaba.

Sobre la irregularidad del conjunto onubense esta temporada, explicaba que “la clave de la clasificación y de que el equipo no haya sido capaz de haberse afianzado en la zona media-alta es porque hemos sido un equipo irregular y nunca, quitando la racha de cuatro victorias seguidas, hemos encadenado muchas. Las sensaciones del partido del otro día para mí no fueron tan malas como algunos están diciendo y no es lo mismo perder contra un rival de abajo que contra el Extremadura. Se puede perder incluso aunque hubiésemos ido cuartos en la tabla y ellos terceros porque son un buen equipo, pero competimos bien y fue un partido igualado en juego y en ocasiones. Ellos las tuvieron en estrategia, pero la de Lazo fue más clara que las suyas. Ellos fueron mejores en las dos áreas y el resultado fue justo”.

Hablaba el preparador del Decano del CD El Ejido señalando que “está claro que nosotros hemos trabajado durante la semana para lograr los tres puntos aunque sabemos que no será fácil porque son un buen equipo dentro de la categoría. Es un equipo raro porque es muy peligroso en ataque, pero también reciben muchos goles. Todas las semanas es un examen y por nuestra cabeza no pasa otra cosa que ganar. La semana ha sido buena de trabajo pese a que con el tema de lo climatológico y los campos no hemos podido hacer todo lo que queríamos, pero también les habrá pasado a ellos. Hacen muchos goles en transiciones porque dejan mucha gente descolgada. Hacen también muchos goles en estrategia. Ya nos marcaron aquí a balón parado, pero también se les hace daño en estrategia. Si competimos igual que El Ejido vamos a ganar, pero si no estamos a su altura en agresividad y competitividad tendremos problemas”.

Sobre la trascendencia del encuentro, Negredo matizaba que “no es una final porque todavía quedarían más, pero desde que acabó el partido del Extremadura ya llevamos diciendo que no podemos dejar los deberes para el final porque si ocurre eso habría jugadores que los tomarían de una manera y otros de otra. La idea es sacar cuanto antes los puntos que nos quedan por la permanencia. Los jugadores saben que la responsabilidad es la de una final, aunque luego quedarían más partidos más. Ellos son conscientes de que son los que ganan y los que pierden y nosotros podemos darles ideas, pero ellos son los responsables y, como dijo Marc Martínez, es una autocrítica positiva para el grupo y ellos son los primeros en saberlo. Desde el minuto uno los entrenamientos son buenísimos y si el equipo hubiera competido en los partidos como ha entrenado desde el 18 de julio estaríamos hablando de otra cosa”.

Es consciente de que también podría estar jugándose el puesto en el banquillo albiazul en este choque. “Yo empecé a entrenar un lunes y el martes ya era mi final. Cogí al equipo muy ilusionado y no miro más allá que el próximo domingo. Ya dije el primer día que yo y cualquier entrenador dependemos de los resultados. El club decide y yo tengo las ideas muy claras. Tanto el grupo como yo debemos tomarnos el partido como una final y vamos responsabilizados y con esa idea”, indicaba.

Y en cuanto a la alineación, Negredo no quería dar demasiadas pistas: “Con los dos cambios obligados por sanción algo va a ser diferente porque De Vidente y Malón son dos jugadores que venían contando mucho y estamos mirando variantes y analizando también al Ejido. Podemos mirar la opción de dos delanteros o reforzar más el centro del campo. Pero no sería bueno dar pistas al rival ni sería bueno tampoco para los chicos. Boris Garrós tiene las mismas opciones para jugar que siempre porque entrena muy bien y es un jugador importante para el club y para el equipo. Es un chico que está encantado con él. El otro día le gasté una broma porque tengo muy buen feeling con él. En el banquillo estuve hablando todo el partido con él, como si hubiese hablado más que toda la temporada ese día con él, y estoy muy tranquilo con él porque dará todavía mucho que hablar y participará en muchos partidos. O jugaremos como lo venimos haciendo o con un 4-4-2. Todavía tengo alguna duda y hay que ver también cómo está el campo y la climatología”.

Por último, aludía al nivel de su plantilla, diciendo que no la ve descompensada. “Aquí hay una secretaría técnica que se encarga de la confección de la plantilla. Todos los equipos tienen margen de mejora, pero estoy contento porque somos 23 jugadores y hay polivalencia. Aquí se puede mejorar todo, incluido el cuerpo técnico, pero hasta que esté aquí, que ojalá sea hasta el final de temporada, estaré con los 23 jugadores a muerte”, concluía el entrenador del Recre.