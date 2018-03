Celes Vizcaíno: "El objetivo a día 1 de marzo sigue siendo el mismo que teníamos en octubre y veo a los jugadores ilusionados en lograrlo"

R. U.

El Club Baloncesto San Juan se jugará buena parte de sus opciones de permanencia recibiendo este sábado al Andújar, si bien su entrenadora, Celes Vizcaíno, señalaba este jueves, en el programa Ser Deportivos Huelva, que el choque es igual de importante para su equipo que otros de esta temporada. "Para nosotros todos los partidos desde octubre prácticamente han sido vitales y el objetivo a día de hoy, 1 de marzo, prácticamente no ha cambiado desde que empezó la temporada. Es el de la permanencia en la liga EBA y vamos a luchar cada partido para intentar conseguirla. Varios meses después seguimos manteniendo el mismo objetivo y esta semana nos medimos a un rival directo, que es Andújar, con el que tenemos muy poca diferencia en cuanto a partidos ganados. Ya la semana pasada jugamos un partido a vida o muerte y esta semana y la que viene también lo haremos", indicaba en declaraciones recogidas por huelva24.com.

Sobre lo difícil que se le ha puesto a su conjunto el objetivo de la salvación debido al sistema de competición, la preparadora del conjunto onubense no ponía excusas: "Estamos trabajando tanto el apartado deportivo como el mental. El sistema de competición para esta fase se establecía en función del sistema olímpicao, que tiene sus ventajas pero también sus puntos oscuros y uno de ellos es que, pese a haber ganado siete partidos en la primera fase, en la segunda entramos sólo con un partido ganado. Así que tanto Andújar como algún otro equipo del otro grupo sólo han ganado tres encuentros y sin embargo están en la clasificación con uno o dos triunfos por encima nuestra. Pero no conlleva nada el hecho de hablarlo ahora ni tan siquiera porque éste es el sistema de competición. Sabemos cual es nuestra fortaleza y que si queremos ganar los partidos tenemos que rendir al 100%. Cuando hemos rendido al 99%, con rivales como el Betis, Utrera o DKV, hemos perdido por haber jugado un escalón por debajo. Así que lo mental para nosotros adquiere una importancia tremenda porque ya no es sólo el hecho de ganar o perder un partido sino que tenemos que responder ante un club, una ciudad y unos aficionados, y eso te marca siempre un poco más de presión, pero eso lo aceptamos desde el principio y la plantilla fue una apuesta personal mía desde el verano y los jugadores lo tienen claro y la actitud es muy positiva en cada entrenamiento y en cada partido".

Vizcaíno se mostraba optimista porque asegura que sus jugadores están concienciados en sacar el reto adelante. Así, manifestaba que "el otro día perdimos en Coín sin Samu Ceada pero el equipo se esforzó muchísimo y tuvimos opciones de ganar ante un gran plantilla. Así que le pido a la plantilla que siga ilusionada. Hace unos días, justo al acabar la primera fase, tuvimos una reunión con la plantilla, la directiva y el director deportivo y el presidente lo primero que hizo es transmitirle a los jugadores su compromiso por el club y su confianza en que van a sacar esto adelante. Todo eso con vista a no generarles ningún tipo de dudas. Está claro que una plantilla nuestra, con unos jugadores humildes y un presupuesto bajo, tienen que pelear estando todos a una y en el mismo barco con ganas de darle continuidad a este proyecto".