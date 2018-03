El runrún: La Aemet cobrará a las cofradías

Jueves, 1 marzo 2018 | Leída 311 veces

confidencial

La Semana Santa se desarrollará este año del 23 de marzo al 1 de abril y será distinta a años anteriores por una cuestión que no estará exenta de polémica en todas las ciudades españolas. La AEMET quiere cobrarles a las cofradías por la información y éstas tiene pinta de que no van a aceptar.

Sabemos que cada vez que amenaza la lluvia en Semana Santa las hermandades y los cofrades se ponen nerviosos y no paran de consultar pronósticos para saber si lloverá o no y cuándo, información valiosísima a la hora de poner en la calle su patrimonio con sus pasos y a sus hermanos durante varias horas. La fuente de más prestigio al respecto es Agencia Española de Meteorología (AEMET), dependiente del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, que según se ha conocido este jueves cobrará 50 euros más IVA diarios a las cofradías "soliciten una información detallada y específica de la previsión del tiempo", como una por hora, ya que de manera gratuita ya se ofrece un pronóstico general de libre acceso. Así que ahora el Consejo de Hermandades y quienes lo componen ya saben lo que hay y habrá que ver si destinarán presupuesto para ello. ¿Aceptarán esta tarifa o recurrirán a otros medios para saber si les pilla el agua en cada salida procesional? El debate sobre si es justo cobrar o no a las cofradías está sobre la mesa, pero la medida está más que tomada y no sabemos si supondrá un peligroso antecedente y a esta situación sigan otras hasta ahora gratis y que obliguen a pasar por caja. Unos dirán que mucho hacen las cofradías por mantener la tradición como para encima cobrarles y otros que dado que demandan algo especial en lo meteorológico deben pagar esa atención. Veremos qué pasa. Algunos lo pagarán muy a gusto para evitar problemas y otros preferirán seguir la tradición y rezar y esperar.

Dos puestos para jefe de cocina en un hotel de Islantilla. La Junta de Andalucía ha publicado esta semana una nueva interesante oferta de trabajo en el sector de la hostelería y el turimo. Se trata de dos puestos de jefe/a de partida para las diferentes área de cocina de un hotel de Islantilla situado en primera línea de playa. Se requiere una experiencia mínima de 12 meses y disponibilidad geográfica. Pincha aquí para conocer todos los detalles de la oferta y mucha suerte.

Onubenses en la historia. Ha pasado el día de Andalucía y desde la Junta se han entregado un año más las medallas y los títulos de hijos predilectos. En esta ocasión, ha habido dos onubenses agraciados, ya que el actor y director José Luis Gómez fue reconocido como hijo predilecto y la campeona olímpica, bicampeona mundial y tricampeona de Europa, Carolina Marín, recibió una de las medallas de Andalucía. A lo largo de la historia en este día señalado se ha reconocido a más onubenses, pero son muchos más que no se deberían olvidar por su importancia. Esa ha sido la idea de Domingo Martín Gómez, investigador onubense autor de obras tan útiles como 'Callecedario', quien ha reivindicado en Facebook a personajes relevantes como Primera mujer Procuradora Eulalia Ruiz de Clavijo (Moguer), Marino Martín Alonso Pinzón (Palos de la Frontera), Escritora Casilda Antón del Olmet (Huelva), Ingeniero Naval José Joaquín Romero y Fernández de Landa (Galaroza), Capitán General de la Armada Javier Everardo de Tilly (Villalba del Alcor), Ilustrado del siglo XVIII José Isidoro Morales (Huelva), Modelo Internacional y actriz Laura Sánchez (Huelva), Cantaor Paco Toronjo (Alosno), Campeona del Mundo y Campeona Olímpica de Badminton Carolina Marín (Huelva), Reina de Portugal Luisa Francisca de Guzmán (Huelva), Director de Cine Francisco Elías (Huelva), Poeta y Premio Nóbel de Literatura Juan Ramón Jiménez (Moguer), Periodista Jesús Hermida (Huelva) y Pintor Daniel Vázquez Díaz (Nerva).