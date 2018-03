Mario Asensio

Jueves, 1 marzo 2018 | Leída 9 veces

Atletismo

17.07 h. La localidad murciana de San Pedro del Pinatar acoge este domingo el Campeonato de España por Autonomías de Campo a Través en las categorías sub 18 y sub 16. En sub 18 correrá el Alberto Muriel Martín (Cueva de Nerja) y Zenobia Benítez Donaire (Ca Arcoiris), mientras que en sub 16 competirá María Forero Pérez (Club Onubense Atletismo).