Aljaraque arranca el Circuito Diputación de Media Maratón BTT

Jueves, 1 marzo 2018

Ciclismo

En este caso será la V Ruta BTT Pinares de Aljaraque la que tengo el honor de abrir una competición que este año estará compuesta por siete pruebas. Así, tras esta primera toma de contacto, el circuito hará paradas en las localidades de Cortelazor, Calañas, Villanueva de los Castillejos, Almonaster la Real, El Almendro y Nerva.





A las 10 de la mañana se dará la salida neutralizada desde el Recinto Ferial de Aljaraque, abandonando posteriormente el núcleo urbano por el Camino del Canal. Ahí los bikers pondrán rumbo hacia Gibraleón y Cartaya pasando por puntos como La Hoya de la Sepultura, Casa Forestal Majada del Gato o Pino del Cabrero, donde estará habilitado el primer avituallamiento e instalado un punto de cierre de control (hora máxima de paso las 12 horas).





Continuando por pistas forestales los corredores avanzarán hacia Punta Umbría-El Portil y se acabará regresando a Aljaraque por la zona de la Cañada Brezal, donde un pequeño tramo urbano les llevará a la meta instalada en la Calle Secretario Antonio Rodríguez.





Será un recorrido de unos 50 kilómetros con un desnivel positivo acumulado no muy alto, unos 320 metros, pero al tratarse de zonas de arena y raíces propias de estos pinares dificultarán y harás más atractiva la prueba. Todo un reto plagado de subidas y bajadas enlazadas, tanto para aquellos que pugnen por las posiciones de podio como para los que tengan como objetivo disfrutar de una jornada de BTT finalizando la carrera.





Las inscripciones para esta media maratón estarán abiertas en la web del circuito hasta el jueves 8 de marzo a las 15 horas. El C.D. Los Rebiciclados de Aljaraque, organizador de la prueba, ha habilitado 500 dorsales. El precio para federados es de 17€, 22€ para los poseedores de Carnet Ciclista y 27€ para no federados. Esta prueba está abierta a corredores de las categorías comprendidas entre cadete y máster 60, más los cicloturistas (todas masculinas y femeninas). La recogida de dorsales se llevará a cabo en horario de 8:30 a 9:30 horas, no siendo posible la inscripción in situ, por lo que aquellos interesados en participar deberán inscribirse previamente a través de formulario web.





A la finalización de la prueba los organizadores entregarán trofeo a los tres primeros clasificados de cada categoría competitiva, así como medalla a los clasificados en cuarta y quinta posición. Esta competición cuenta este año con el acicate de que todos los corredores puntuarán (para optar a la clasificación final, el corredor tiene que haber participado al menos en la mitad de las pruebas celebradas) y también el de tener clasificaciones por equipos.



La siguiente prueba será la II Media Maratón BTT Cortelazor-Valdelarco, prevista en Cortelazor la Real para el 21 de abril, con inscripciones igualmente abiertas.