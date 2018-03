Marc Martínez: "Un entrenador o dos pueden ser casualidad, pero tres ya no, así que ya no hay excusas para que los jugadores demos un paso al frente"

huelva24.com

El cancerbero del Recre Marc Martínez ha pasado esta mañana, después del entrenamiento, por la sala de prensa de la Ciudad Deportiva, y comenzaba diciendo sobre las lluvias de estos días que "es un clima que obviamente no es el mejor para la práctica del fútbol, pero seguramente es lo que nos vamos a encontrar el domingo, así que entrenar así nos viene de una manera ideal".

Sobre su gran papel a nivel individual esta temporada, el catalán recalcaba que "yo desde el primer día en el que llegué trabajo para que el míster que esté pueda contar conmigo y para mí son todo agradecimientos para los tres entrenadores que han confiado en mí, pero para siempre lo más importante es ayudar al equipo a lograr los tres puntos y espero que eso sea así este próximo domingo".

"Si el portero es el mejor del equipo no es una buena señal ni un buen síntoma porque eso significa que el rival te ha generado más ocasiones de las que debería. Por mí obviamente en lo individual ese dato me hace estar contento, pero lo importante a estas alturas es el equipo y los puntos", comentaba Marc Martínez.



En un ejercicio de autocrítica, dejaba claro que los futbolistas del Decano no están dando la talla esta temporada y deben elevar su nivel: "Es verdad que al final ya han pasado tres entrenadores por aquí y creo que ya es el momento de que los jugadores demos un paso al frente porque al final los que saltamos al campo y los que pisamos el verde somos nosotros y esto es cosa nuestra. Ya no puede haber excusas ni nada externo que no sea lograr los tres puntos. Nos jugamos muchísimo y tenemos que estar concentrados para que nos salgan las cosas".

En este sentido, y hablando también del futuro del técnico, Marc Martínez añadía que "sinceramente no sé el entorno porque no me gusta mucho leer prensa, pero en el vestuario no se habla mucho más allá y estamos convencidos de que nuestro entrenador va a ser César Negredo. Al final ya es cosa nuestra porque un entrenador o dos puede ser casualidad, pero ya tres no. Los que tenemos que remar somos los jugadores, aunque el papel de César Negredo es también importante y confiamos mucho en él".

Confía el guardameta en lograr pronto la permanencia con el Recre esta campaña: "Es difícil tener la varita mágica porque si supiéramos el porqué ya lo habríamos llevado a cabo. Lo que sí puedo decir es que ya lo que nos quedan por delante son finales y tenemos que sumar cuanto antes los 45 puntos. Esperemos que sea en cuatro o cinco jornadas y después ya veremos lo que queda. Una vez por todas tenemos que dar un paso adelante los jugadores".



Del choque de este domingo en El Ejido, matizaba que "yo personalmente considero este partido como una verdadera final porque van pasando las jornadas, cada vez quedan menos puntos y todos los equipos quieren ganar. Ya da igual si jugamos bonito o feo porque lo importante es ganar".

Y sobre el rival, Marc Martínez declaraba que "es un equipo que mete muchísimos goles pero que también está recibiendo muchísimos. Igual que el Extremadura es un equipo muy poderoso a balón parado, ahora tenemos que tener todas las alarmas encedidas porque se avecina un partido de mucho juego directo y de mucho balón parado, y más con el clima que está haciendo, y tenemos que estar preparados para ello".