Álvaro Robles y un mes de marzo donde “darlo todo” en Qatar, Alemania y sobre todo Huelva

Mario Asensio

Miércoles, 28 febrero 2018 | Leída 22 veces

Tenis de Mesa

Álvaro Robles, número 1 español y actual número 50 del ránking mundial afronta un mes de marzo en el que “hay que darlo todo”, ha señalado a huelva24.com. El internacional jugará en este mes del 6 al 11 de marzo el Open Internacional de Qatar y del 20 al 25 el de Alemania, antes de disputar en Huelva con España el encuentro de clasificación para el Europeo ante Suecia el día 27.

“Me siento muy bien y preparado. He tratado de prepararme lo mejor posible para un mes de marzo importante para mí”, ha asegurado el jugador onubense, que ha bajado posiciones en el ránking mundial, del 37 al 50, porque ha estado disputando la Bundesliga alemana y no ha jugado ningún torneo. “El año pasado el Open de Qatar fue en febrero. Como este año no ha habido torneo internacional en febrero, pierdo los puntos y ahora en marzo tengo la posibilidad de recuperarlos o mejorarlos”.

Pero sobre todo el campeón de España ha destacado la oportunidad de estar jugando con la camiseta de España ante su gente. “Ya lo tengo en mente y va a ser fantástico jugar con la selección en Huelva”, ha expresado Robles, que ha tenido un mes de febrero “intenso” para quedarse sólo a dos jornadas para terminar la Bundesliga. Con su club el TTC Schwalbe Bergneustadt, ha llegado a la séptima plaza tras ganar de manera consecutiva las tres últimos encuentros disputados y a dos jornadas para el final. “Los partidos justos que se escaparon en la primera vuelta han caído ahora de nuestro lado”, ha comentado.