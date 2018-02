San Juan revoca el nombramiento de 'alcalde mayor honorario' a Franco

huelva24.com

Miércoles, 28 febrero 2018 | Leída 50 veces

Pleno municipal

Sesión plenaria extraordinaria de la Corporación Municipal de San Juan del Puerto celebrada anoche con varios puntos en el orden del día. Aparte del acta de la sesión anterior que por la premura de la convocatoria quedará para su aprobación en el próximo pleno, el equipo de gobierno sacaba adelante las modificaciones puntuales del planeamiento general números 9 y 10, además del nombramiento de la calle ‘4 de diciembre de 1977’, y la revocación del título de ‘Alcalde Mayor Honorario’ del municipio a Francisco Franco Bahamonde otorgado por el propio consistorio el 12 de febrero de 1956.

El portavoz del equipo de gobierno, Pepe Barrado (PSOE), agradeció el apoyo a los dos grupos de la oposición (PP y VxSJ) y explicó en qué consistían dichas modificaciones urbanísticas, como la nº 9 demandadas por los propietarios de unos solares consolidados en la trasera de la calle Rábida y que en su día no se limitaron bien. La nº 10, salió igualmente respaldada por todos los grupos políticos. Barrado expresó “definir aquí los usos que puedan ser compatibles con zonas residenciales sería interminable” para concluir diciendo “lo que no queremos para la gente, no lo queremos para nosotros”.

A continuación se trataron las dos proposiciones de alcaldía. La primera sobre la denominación de la calle ubicada entre el Pabellón Municipal de Deportes y el Centro de Salud como “4 de diciembre de 1977”. Por unanimidad salió adelante la propuesta tras la exposición de motivos y donde los tres grupos expusieron sus argumentos. La alcaldesa Rocío Cárdenas reconoció “poner de manifiesto una ideología y convencimiento” sobre los dos hechos que se aprobarían en la sesión “reflejan una voluntad política de que la democracia es el régimen que queremos seguir defendiendo” –dijo la primera edil.

Finalmente, y también por unanimidad, quedaba revocado el nombramiento de Francisco Franco Bahamonde como “Alcalde Mayor Honorario” del municipio concedido por el consistorio hace ahora 62 años. Mientras los portavoces de la oposición reconocieron desconocer tal distinción, desde el equipo de gobierno se habló de la Ley de Memoria Histórica y Democrática. Aurora Vélez expresó la necesidad que tienen hoy los jóvenes de que conozcan la historia para no volver a acometer los errores del pasado. Cerraba el turno la alcaldesa para apostillar de que dicho nombramiento “hace daño a la sociedad actual porque hay familias sanjuaneras que hoy están aquí buscando justicia social y nuestra propuesta es una clara convicción de cuál es la sociedad que entre todos debemos construir” -añadió.