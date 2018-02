El runrún: 'Uelva' en 'La Ruleta de la Fortuna'.

Martes, 27 febrero 2018 | Leída 612 veces

Sin embargo, cuando en vez de ponernos en evidencia en ‘petit comité’ lo hacemos a lo grande, la ‘cagada’ puede ser de campeonato. Eso es precisamente lo que le pasó a una concursante del veterano programa de Antena 3 ‘La Ruleta de la Fortuna’ , ese en el que hay que descubrir una frase oculta usando las vocales y consonantes que consideremos apropiadas. Y es precisamente aquí donde la chica en cuestión patinó y de qué manera no tanto al elegir la vocal ‘U’, sino al pronunciar la palabra que debía comenzar por esta letra para confirmar que, efectivamente, era esa y no otra la que había elegido. “La ‘U’ de Huelva”, dijo dos veces y sin dudar la concursante. Como si tal cosa, la azafata descubrió las casillas donde se ocultaba la ‘U’, corriéndose un tupido velo sobre este error garrafal, que siendo benevolentes podríamos atribuir a los nervios de la televisión. Menos clemente, la comunidad tuitera no dejó pasar la pifia de la concursante y aquí pueden ver una muestra de las reacciones de los espectadores. Por cierto, la concursante ganó.





¿Escacena del Campo, sevillana? Y seguimos con las equivocaciones relacionadas con nuestra provincia, aunque en este caso no se trata de un error ortográfico, sino más bien geográfico, y a cuyo protagonista se le supone un poco mejor (in)formado. No es la primera vez -ni nos tememos será la última- que sitúan fuera del mapa onubense uno de nuestros municipios, y el error se ha vuelto a repertir... ¡Nada menos que en el BOJA! Sí, sí, en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, que en un anuncio en relación con el replanteo de los límites municipales de Sanlúcar la Mayor y Escacena del Campo ha situado este último municipio en Sevilla. No lo hace una única vez, sino a lo largo de toda la comunicación, con lo que parece que la persona encargada de la redacción lo tenía bien claro. Que tenía bien asumido el error, queremos decir...

Acordonado y perdiendo gasolina. Todos sabemos que aparcar en la calle supone que el vehículo que dejamos allí está expuesto a las inclemencias meteorológicas. En estos días de lluvias quien no tiene garaje sabe que tiene un ‘lavado gratis’, aunque también se le pueden ensuciar los cristales de hojas y otras cosas, por no mencionar males mayores. Al día siguiente todos cruzan los dedos para que el coche siga en las mismas condiciones en las que los dejó, porque nunca se sabe. Si no que se lo digan al propietario del Nissan Qashqai que sin saberlo ha sido protagonista de un modo que seguro que no sospechaba ni por asomo cuando aparcó. Su propietario o propietaria aparcaría al principio del paseo de la Ría contento por encontrar hueco en este lugar y se marcharía a trabajar o lo que fuera, inconsciente de todo lo que sucedería después. Y es que después, no sabemos a qué hora, pasó por allí la Policía Portuaria y se dio cuenta de que algo no iba bien. A pesar de la lluvia se podía apreciar como los bajos del coche perdían líquido y no era del que caía del cielo, sino gasolina que se escapaba desde el depósito al asfalto. Es por ello que los agentes colocaron una cinta de plástico alrededor del vehículo y le dejó a su dueño o dueña una nota. “Se informa que su vehículo marca Nissan modelo Qashqai con matrícula xxxx se encuentra perdiendo gasolina. Por favor, tome las medidas oportunas para evitar un incidente”, se podía leer en un papel que se iba empapando entre una de las escobillas y el parabrisas. ¿Habrá quedado gasolina suficiente para ir desde este lugar al taller o ya estaría seco? De ser así ¿dejo un reguero de combustible en su marcha? Por lo menos con la lluvia raro sería que hubiera una colilla mal apagada que pudiera hacer prender el líquido inflamable. Una cosa parece clara, a la Policía Portuaria no se le escapa una.