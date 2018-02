El grupo 'La Canalla' abre el programa de conciertos del ciclo 'Los Jueves en la Cuarta'

huelva24.com

Martes, 27 febrero 2018 | Leída 21 veces

ENTRADA GRATUITA

El grupo 'La Canalla' abrirá este jueves el programa de conciertos del ciclo 'Los Jueves en la Cuarta' de la Fundación Cajasol, que cumple su tercera temporada. La cita será el jueves 1 de marzo a partir de las 21.00 horas con entrada gratuita hasta completar el aforo de la sala Juan Ramón Jiménez de la entidad (Calle Puerto, 10, cuarta planta).

Formado por cinco andaluces, 'La Canalla' se crea circunstancialmente en el año 2009 en Barcelona, con la idea de dar cuerpo y alma a una nueva forma de entender el folclore español más popular y juntarlo con el de otros lugares, con el objetivo de actualizarlo y revitalizarlo.

Según ha informado la Fundación Cajasol en una nota de prensa, 'La Canalla' es vanguardia y tradición, un singular encuentro de jazz y música popular de aire cosmopolita y espíritu flamenco, llevado al escenario de una manera fresca y cautivadora, donde el humor y la ironía sirven de instrumento para contar cosas muy serias.

La tercera temporada de 'Los Jueves en la Cuarta' traerá al escenario de la Fundación Cajasol hasta el 31 de mayo 12 citas musicales que incluirán nueve conciertos, además de una Jam Session, un taller de batucada y una mesa redonda de la música en Huelva.

Tras la actuación de 'La Canalla' este jueves, la programación continuará con Sheela Na Gig (8 de marzo), Del Bosque (15 de marzo) y una Jam Session (23 de marzo) en la que podrán participar desde el escenario cantantes, músicos y púbico en general.

El mes de abril traerá al mítico grupo Alameda (5 de abril), Waltrapa (12 de abril), The Dreamers (19 de abril) y el taller de batucada (26 de abril). Durante el mes de mayo, One Love, el tributo a Bob Marley, actuará el 10 de mayo, Mingo Balaguer and Blues Intruders lo hará el día 17 y el cantautor onubense Alejandro Rivera lo hará el 24, presentando su nuevo disco. Cerrará la programación el 31 de mayo una mesa redonda sobre la música de Huelva (19.00 horas) que reunirá a artistas, programadores y productores para tratar el momento que vive la música onubense.

Con esta programación, la Fundación Cajasol ha pretendido poner en valor el talento de músicos, grupos y artistas de diferentes estilos, tanto locales como de fuera, así como acercar al público una oferta cultural estable y variada dirigida a públicos de distintas edades y gustos.