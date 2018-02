IU “confía” en que toda la oposición respalde la moción para hacer público el contrato con Eurosamop

huelva24.com

Martes, 27 febrero 2018

Hace unos días Pedro Jiménez, en nombre de Izquierda Unida, hizo pública su propuesta de presentar una moción en el pleno del Ayuntamiento, para que salga a la luz el contrato firmado entre Eurosamop y el Recreativo de Huelva. La moción ya habría sido registrada para un pleno tendrá lugar finalmente el 5 de marzo.

En declaraciones a ‘Ser Deportivos Huelva’, recogidas por Albiazules.es, Pedro Jiménez explicó que “ya registramos la moción y el lunes se discutirá en el pleno. Lo que queremos y ya lo solicitamos en su día por escrito todos los grupos municipales, es conocer las clausulas que contiene ese contrato porque todos somos conscientes de que lo que ocurra con el Recreativo de Huelva es responsabilidad del Ayuntamiento. Desde el momento en que expropió las acciones y se hizo cargo de una mayoría amplísima en cuanto la propiedad del club, y por lo tanto también de sus obligaciones de pago, como ha ocurrido con las deudas que tiene el Recreativo de Huelva. Ya el Ayuntamiento ha tenido que detraer de su presupuesto la cantidad de 8,3 millones de euros para hacer frente a los 7,5 millones que debía a Hacienda, los 500.000 del patrocinio en concepto del dinero que se le debía a la Federación Andaluza y 350.000 euros correspondientes a una parte de la deuda con la Seguridad Social. Por lo tanto, solicitamos en su momento al alcalde que nos facilitara una copia de ese contrato y el alcalde ha hecho caso omiso de esa petición. Por eso, lo que hemos hecho ha sido registrar una moción para que sea el pleno la que mandate a los representantes municipales a que nos faciliten a todos los grupos del Ayuntamiento, una copia de ese contrato firmado entre Eurosamop y el Recreativo de Huelva, y podamos saber legalmente en qué condiciones se va a gestionar al club en los próximos nueve años“.

Fue claro el político onubense a la hora de hablar de la clausula de confidencialidad a la que se agarran en el club y el Ayuntamiento para no facilitar información. Al respecto dijo que “es la excusa que se dado para no entregar el contrato a los grupos de la oposición. Es una auténtica ridiculez dar esa argumentación, ya que las clausulas de confidencialidad se establecen siempre en los contratos privados de cara a la competencia, para no darles argumentos ni pistas que puedan ser utilizadas. Pero aquí estamos hablando de una de las partes que firma el contrato, que es el Ayuntamiento. Los grupos de la oposición formamos parte del Ayuntamiento de Huelva, no es sólo el equipo de gobierno. Es absurdo argumentar una clausula de confidencialidad para no entregar el contrato a una parte del Ayuntamiento, que además es firmante del mismo a través del Recreativo de Huelva. Aquí se está jugando mucho con las palabras, que el Recreativo es una empresa privada, una Sociedad Anónima Deportiva… Pero tiene un propietario, con más de un 90% de las acciones y ese es el Ayuntamiento. Además es quién responde económicamente de las deudas del club. Que se dejen de historias con la clausula de confidencialidad, es una excusa para ocultar el contrato a los grupos de la oposición que legítimamente tenemos derecho a conocerlo“.

Así las cosas, Pedro Jiménez lanzó un órdago para sus compañeros de los grupos de la oposición.. Nos apara la ley y supongo que los grupos de la oposición votarán a favor de la moción, ya que seguirán teniendo interés. Además, en cuanto a votos los partidos de la oposición suman mayoría. Si todos los grupos que firmamos ese escrito votan la moción, la moción saldría probada. Otra cosa sería que luego el equipo de gobierno la cumpla o no la cumpla. Sería de traca que siguieran negándose a entregar una copia del contrato“.