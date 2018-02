Jesús Vázquez: “Esta temporada ya es de transición y hay que preparar un proyecto que debe ser exigente y ambicioso”

huelva24.com

Martes, 27 febrero 2018 | Leída 185 veces

Recreativo

El excapitán del Recreativo de Huelva y actual técnico del Atlético Onubense, Jesús Vázquez, ha hablado de la situación del primer equipo y la institucional y ha señalado en declaraciones a Cope Huelva, recogidas por huelva24.com, que “hemos solucionado una situación muy compleja a nivel institucional y esta temporada tenemos que tomarla como de transición y aprovechar este tiempo para preparar el futuro, un proyecto que debe ser exigente y ambicioso y donde todos tenemos que estar más unidos que nunca”.

Vázquez ha defendido que aunque había buena plantilla no ha habido normalidad y así es más difícil que el equipo estuviera donde todos esperaban. “Entiendo que todo el mundo sea exigente y creo que hemos visto que hay plantilla para hacer las cosas mejor y estar más arriba. Creo que no está siendo una temporada fácil y la normalida de los pagos ha llegado hace una semana”. Es por ello que ha deseado “empezar de cero con una pretemporada donde los jugadores no piensen en orta cosa que el balón y eso esta temporada no lo hemos tenido y sí muchos altibajos y problemas y tenemos que terminar esta temporada de la mejor manera posible y cuanto antes para hacer un proyecto serio desde el inicio”.