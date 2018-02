Óscar Carazo, la “prolongación” de Juanma López

huelva24.com

Martes, 27 febrero 2018

Recreativo

Manolo Toledano ha hablado en Onda Cero sobre Óscar Carazo, nuevo miembro de la secretaría técnica albiazul y que viene para ser importante. “Está aportando porque es un hombre de fútbol y de confianza de Juanma López, que personalmente hay situaciones en las que no puede estar en el día a día y tiene a alguien de primera mano y de su confianza”, ha explicado. Además ha expuesto que “en la comisión deportiva aporta igual que lo sque estamos trabajando en el equipo y bastante bien”, ya que tiene “un currículum bueno de muchos años en el Real Madrid”. “Se puede decir que es la prolongación de Juanma López, su hombre de confianza, que no quiere decir que no confié en los demás”, ha sentenciado.