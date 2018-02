Toledano dice que es “difícil mejorar la plantilla” y que buscan un técnico “del perfil de Negredo pero con más experiencia”

huelva24.com

Martes, 27 febrero 2018

Recreativo

En declaraciones realizadas a Onda Cero recogidas por huelva24.com, Toledano ha comentado sobre el plantel albiazul que “en el fútbol dos más dos no son cuatro, son más cosas. Estamos contento con la plantilla y si pudiéramos cambiar cosas lo tendríamos difícil para mejorarla. Podemos traer otro tipo de jugadores pero es buena y estamos contenta con ellos. Tenemos al máximo goleador y al menos goleado de la categoría de la pasada temporada. centrales solventes y jugadores de banda buenos en sus posiciones”. Ha añadido que “la plantilla esta bien compensada pero los resultados no están acompañando porque el juego tampoco lo hace y no tenemos la regularidad que se necesita para esta categoría, que sabemos que es muy complicada y los mejores equipos no están siempre arriba. Hay que competir y es dura y difícil y no nos estamos adaptando a ella bien en lo que llevamos de liga”.

“En el fútbol siempre se está un poco preocupado y tras dos entrenadores el equipo no acaba de arrancar y estamos un preocupados”, ha reconocido. Además ha expuesto que el equipo no acaba de dar lo que tiene. ha detallado sobre el último partido que “tras la buena imagen en casa de hace dos semanas al equipo le costó trabajo adaptarse al partido con el Extremadura. El equipo arrancó bien los primeros minutos, controlando y dando una buen sensación pero los argumentos del Extremadura, a base de balón parado y competir mejor hizo que ganaran el partido, aunque el empate hubiera sido más justo, porque no fueron superiores. Ahora toca corregir los errores y no nos pase lo mismo ante El Ejido el domingo por la mañana”.

Un Negredo con más experiencia

Con respecto al entrenador ha explicado que “como con Casquero y Ángel los resultados son los que ponen y quitan a los entrenadores. Es verdad que cuando hace dos semanas César se hizo cargo del equipo pensamos que en el mercado no había los entrenadores que queríamos para el proyecto y conoce a la plantilla y sabemos que los jguadores lo ven como una persona respetada. Ha sido futbolista hasta hace poco y conecta bien con los jugadores. Pensamos que no teníamos que tener prisa para traer a otro entrenador y estamos en la misma línea de tranquilidad en ese sentido, auqnue eso no quiere decir que estemos relajados. Sabemos que César está trabajando bien y vamos a esperar a ver que pasa en los próximos partidos”.

Toledano ha señalado que “hemos tenido muchos ofrecimientos pero no nos convencían con respeto a lo que queríamos y vamos a tener tranquilidad y ver los resultados. Si se tiene que tomar una decisión se tomaría, como en las dos veces anteriores, pero confiamos en la plantilla y César Negredo y a ver qué nos deparan las próximas jornadas”.

El secretario técnico albiazul ha comentado sobre lo que buscan en un técnico es que “conozca la plantilla y la categoría. El perfil que nos gusta es el de César Negredo pero con más experiencia”. Además ha dicho que como el madrileño y el resto del cuerpo técnico que está con él, como David Torrejón o Miguel Rosa, “tienen el tiempo ganado de haber trabajado anteriormente con los entrenadores y saben en qué hemos fallado y esperamos que sepan arreglar lo que se haya hecho mal”.