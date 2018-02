Paquito Gómez se prepara para “dar el 100% y salir a ganar” en su segunda campaña en la Talent Cup

huelva24.com

Martes, 27 febrero 2018 | Leída 58 veces

Motociclismo

El joven piloto onubense se concentra en un extenso plan de entrenamiento para afrontar su segunda campaña en la European Junior Cup de Moto3, el certamen en el que se enfrentan las mayores promesas del motociclismo mundial.



Recordemos que, tras un triunfal paso por las categorías de iniciación, proclamándose campeón de Andalucía de minimotos desde 2008 a 2011, campeón de Andalucía SM 65 en 2011, tercer clasificado de la Cuna de Campeones Mini GP 140 en 2012, campeón de la Cuna de Campeones Mini GP 140 en 2013 y tercero en la categoría ‘Moto3 Sport Production’ del FIM CEV, Paquito debutó en la European Junior Cup de Moto3 la pasada temporada siendo una de las mayores revelaciones del campeonato, sumando poles, podios y victorias.



En 2018 Paquito repetirá su participación en este campeonato, verdadero vivero de los futuros campeones de MotoGP por el que han apostado tanto la Federación Internacional de Motociclismo como Dorna, empresa organizadora del Mundial de MotoGP, al incluirlo dentro del prestigioso FIM CEV. Un campeonato en el que todas las carreras son retransmitidas en directo en los cinco continentes.



Gómez correrá de nuevo en el FIM CEV con la Honda preparada por el equipo tarraconense Larresport, una formación con amplia experiencia en el campeonato y que fue campeona de ‘Moto3 Sport Production’ en 2016.



El invierno no ha sido fácil para el campeón de Huelva, pues uno de los principales escollos para acabar despuntando en el competido panorama motociclista mundial es completar el presupuesto para tener el mejor material disponible. Paquito, gracias a la colaboración de algunas empresas locales más la ayuda que espera obtener de instituciones como la Diputación de Huelva o el Puerto de Huelva, que han mostrado su apoyo al proyecto, confía en que pronto pueda cerrarse el presupuesto 2018, del que aún no ha cubierto su totalidad.

El piloto onubense explica así como afronta este año decisivo: “Llevo todo el invierno entrenándome y preparándome a tope: gimnasio, motocross, dir-track y otras especialidades me han tenido concentrado todo este tiempo sin carreras. Como siempre, lo más duro de este deporte es la incertidumbre del patrocinio”.



“Hemos llamado a muchas puertas de empresas onubenses y del resto de Andalucía, que apoyan otros deportes pero siguen sin apostar por el motociclismo. Por suerte, hay otras pequeñas empresas e instituciones que si lo hacen y, aunque no hemos cerrado el presupuesto completo, espero que lleguen nuevos sponsors para que podamos afrontar la temporada con total garantía. Por mi parte, voy a dar el 100% como siempre para salir a ganar y devolver en forma de victorias el apoyo a los que apuestan por mí y a todos los aficionados que nunca han dejado de animarme”.



La European Talent Cup arrancará el próximo 25 de Marzo en Estoril, Portugal, y contará con el siguiente calendario:

25/03/2018 Circuito de Estoril

29/04/2018 Circuit Ricardo Tormo

10/06/2018 Barcelona-Cataluña

29/07/2018 MotorLand Aragón

30/09/2018 Circuito de Jerez

14/10/2018 Circuito de Albacete

25/11/2018 Circuit Ricardo Tormo