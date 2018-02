El runrún: Lección fresera para Carrefour

Lunes, 26 febrero 2018 | Leída 211 veces

Que la imagen es importante está claro, y por eso la Unión de Pequeños Agricultores (UPA) de Huelva no dudó en trasladar su queja a Carrefour a detectar que la fotografía con la que promocionaban la fresa de Huelva no era, digamos, la más atractiva. Lo cierto es que no eran las fresas con mejor cara que pueda encontrarse en el mercado, la verdad, y por eso la cadena de supermercado ha hecho caso –al menos eso se desprende del tuit de la UPA- a los agricultores y ha optado por otra imagen más… apetecible. Eso sí, aunque se puede entender hasta cierto punto la ‘queja’, seguro que a más de uno le ha pasado eso de encontrarse con una pieza de fruta de lo más brillante pero que luego no sabe a nada, y viceversa. Por eso, ¡reivindiquemos también las feas!

César Negredo estará en El Ejido. En el deporte de élite hay que saber convivir con la presión y la exigencia, y de eso sabe bastante el actual técnico del Recre, César Negredo, por su experiencia como futbolista durante varias temporadas. Ahora que está comenzando su carrera de entrenador, ya ha comentado en sus primeras comparecencias públicas que es consciente de que se va a jugar su continuidad en el banquillo albiazul en función de los resultados que vaya cosechando. Pese al traspié sufrido este domingo en Almendralejo ante el Extremadura, dentro de la plantilla y de los miembros de la dirección deportiva del Decano y del Consejo de Administración hay total confianza y un respaldo absoluto hacia el trabajo de Negredo, por lo que se sentará con total seguridad en el banquillo del Recre en el próximo partido ante el CD El Ejido. De hecho, la idea es la de que acabe la temporada y no hay intención de cambiarlo a no ser de que el conjunto onubense encadene una mala racha de resultados que le lleven a entrar en puestos de descenso. Así que de momento continuará en el cargo y el Recre quiere seguir buscando entrenador, pero más con miras a la próxima campaña que a la actual, donde el puesto de César Negredo no peligra. Que llegue alguien para sólo un par de meses de competición sería empezar a hipotecar el próximo proyecto, ya que exigiría firmar por otro año más su contrato y esa idea a día de hoy es bastante secundaria en la zona noble de la entidad albiazul.

El MAS&GO llega al estreno. Ya avanzamos en su momento que las calles peatonales del centro iban a albergar en uno de sus locales un comercio distinto a lo tradicional. Donde había sólo bares, tiendas de ropa y bancos, se hacía hueco un supermercado. Como dijimos, se trata de un MAS&GO, establecimiento que promete estar de 8 al 23 horas los 365 días del año. Tenía fijado para el día 27 de febrero, este martes, su apertura oficial y por si alguien lo dudaba todo está listo para que se haga a tiempo y en perfectas condiciones. Había quién comentaba que les iba a pillar el toro, pero ni mucho menos. El trabajo ha sido duro e intenso y tras todas las modificaciones de acondicionamiento que han realizado los albañiles, a lo largo de la semana pasada se fueron rellenando de género todos los estantes, se colocaron los carteles e indicativos, entre otras cosas para que no falte de nada a lo que estamos acostumbrados a ver. Este lunes se podía ver con mucho movimiento pero aún no abierto al público el establecimiento, que ultima detalles para el gran estreno. Les deseamos suerte.