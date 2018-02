Cara para Daniel Andivia y cruz para José Luis Ferrer en el Nacional de Maratón

Mario Asensio

Atletismo

Andivia ha explicado a huelva24.com que está “contento” con su marca. “La última parte de la carrera pinché un poco pero el resultado fue el esperado. No podía pedir más, ya que este año no he entrenado para menos. Lo importante es que se ha disfrutado una vez más haciendo lo que me gusta y ademas he cumplio con mis expectativas”.

Por su parte Ferrer ha comentado que “lo intenté pero sólo aguanté tres kilómetros. Estuve toda la semana sin entrenar para intentarlo, pero en el fondo sabía que no era posible. Desde el primer metro tenía un dolor increíble y ya en el kilómetro tres vie que era imposible y que además si forzaba se iba a romper”. Ha añadido que “es una pena porque estaba muy bien pero fue lo más inteligente” y confío en más adelante poder demostrarlo.