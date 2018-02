Marc Martínez, el héroe sin recompensa, indica que está "a muerte con el entrenador"

huelva24.com

A la conclusión del partido en el estadio Francisco de la Hera, varios futbolistas de la plantilla del Recre atendieron a los micrófonos de Antena Huelva Radio en declaraciones recogidas por huelva24.com.



MARC MARTÍNEZ: "Está claro que lo individual no sirve de nada. Hubiese preferido tener que intervenir en menos ocasiones y que el equipo hubiese puntuado. La derrota es una pena porque habíamos hablado antes del partido que el balón parado era su gran peligro y no estuvimos a la altura porque nos remataron prácticamente todo. Tuvimos un inicio de partido muy bueno teniendo la posesión del balón y una buena oportunidad de Lazo, pero tras la primera media hora nos tiraron varios córners y nos hicieron daños y el gol y ya no pudimos remontar. Por mi parte no tengo ninguna duda de que estoy con César Negredo a muerte y sin duda me gustaría que continuara. He hablado con algunos compañeros míos y también piensan lo mismo".

BORIS GARRÓS: "Ahora estoy jugando menos, pero esto es fútbol y al final estas cosas pasan en todos los equipos y en todas las ligas. Tengo que trabajar duro durante la semana para aprovechar los minutos que me dé el entrenador y tengo que afrontarlo de la mejor manera posible para tratar de recuperar el puesto. Natalio también es un gran delantero que ha venido aquí a sumar y tiene buenas condiciones y entre todos lo que intentamos es ayudar al equipo a sacar adelante los partidos. Yo creo que toda la plantilla está con el entrenador. Estamos con él a muerte y nos gusta como plantea los partidos y los entrenamientos durante la semana. Esa decisión no la tomamos los jugadores, pero estamos con él".

RAFA DE VICENTE: "Creo que en alguna parte del partido nos ha faltado saber interpretarlo mejor. Sabíamos que ellos eran muy fuertes a balón parado y la mayor cantidad de sus goles venían por ahí, pero nos han creado varias ocasiones de esa manera. La segunda parte creo que ha sido bastante buena, mejor que la primera. Nosotros estamos completamente de acuerdo con las ideas de César. Estamos con él a muerte y él con nosotros, pero no es una decisión que nos toque a nosotros decidir. Nos conoce de estar toda la temporada con nosotros. Ahora tenemos que ir a El Ejido a morir y a por los tres puntos".