Traoré, sin paños calientes: "La culpa no es del entrenador sino de los futbolistas"

Domingo, 25 febrero 2018 | Leída 337 veces

fútbol > extremadura-recre

19.35 h. "El árbitro es el que decide, pero era mi primera falta y me sacó la amarilla. Creo que hemos dado la cara y no nos ganaron en nada durante todo el partido, pero nos marcaron un gol por mala suerte y perdimos el partido. Vamos a trabajar para intentar salir de ahí. Lo de que siga entrenador no es cosa mía, pero estamos bien con él y está trabajando bien. No creo que sea culpa del entrenador sino de los futbolistas y vamos a intentar trabajar duro para sacar la situación adelante", indicaba Traoré en Antena Huelva Radio en declaraciones recogidas por huelva24.com.