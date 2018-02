Antonio Toledo: "Tenemos que estar mucho más concentrados en defensa"

huelva24.com

Sábado, 24 febrero 2018 | Leída 8 veces

fútbol > primera división femenina

21.05 h. "Ha sido un partido raro porque el resultado de 2-4 es excesivo. El Atlético de Madrid nos ha matado con su efectividad de cara al gol. Viendo el cómputo de general de ocasiones de los dos equipos más o menos ha sido el mismo, pero el Atlético prácticamente cada vez que ha llegado nos ha marcado, y esto lo hemos tenido que pagar muy caro. Pero a pesar de lo duro del marcador de 0-3 al descanso me quedo con que el equipo nunca bajó los brazos ni paró de competir", señalaba Antonio Toledo.

El entrenador del Sporting Huelva añadía, en su valoración de la derrota, que "ha sido la misma tónica que en el pasado partido ante el Rayo Vallecano o aquí con el Valencia. Estamos defendiendo muy mal los centros laterales y nos estamos comiendo muchos balones en el área y el contrario no te perdona. Estoy muy decepcionado porque no puedo entender que el Atlético nos gane con centros laterales. Una semana más hemos estado con falta de determinación y el primer y el cuarto gol no los podemos encajar. Fue una lástima que cuando mejor esábamos justo al hacer el 1-3 encajamos el cuarto gol en un fallo garrafal".

Sobre la actuación arbitral, indicaba que estaba "muy decepcionado con la actuación de la colegiada porque no ha medido a los dos equipos de la misma forma, sobre todo cuando el marcador estaba más pareja. En la señalización de las faltas ha habido claramente dos varas de medir".

Sobre la delantera albiazul Rutendo Makore, el míster onubense decía satisfecho que "hasta ahora no había tenido suerte y estos dos goles seguro que le van a dar definitivamente la confianza para poder demostrar que es una jugadora que nos va a dar mucho. Ha entrado muy bien al campo".

Toledo ya miraba al futuro y al partido del domingo a domicilio contra el Levante: "A ver si podemos cortar allí nuestra mala racha aunque sabemos que será un partido complicado. A ver qué resultados se dan mañana y ya dije hace mucho tiempo que no nos podíamos dormir y que teníamos que seguir trabajando y sumando puntos. Tenemos que estar mucho más concentrados en defensa".