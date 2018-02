El líder Atlético le infringe al Sporting Huelva su cuarta derrota seguida (2-4)

huelva24.com

El Fundación Cajasol Sporting ha caído por 2 goles a 4 ante el primer clasificado, el Club Atlético de Madrid, en un partido que comenzó con varias ocasiones para el equipo onubense, como un balón que luchó Ngo Mbeleck en la frontal y centró a Sofía Hartard, que no pudo cabecear en el punto de penalti (2'). Siete minutos más tarde un disparo bombeado de Anita estuvo a punto de colarse en la portería pero Paraluta lo evitó desviando la pelota a saque de esquina bajo el larguero. El saque de esquina lo cabeceo en el área Sofía Hartard ligerament edesviado. El Atlético de Madrid tuvo efectividad total en los primeros compases del encuentor, ya que en la primera llegada marcó el 0-1, obra de Esther González tras un centro desde la derecha de Amanda (13').

Anita pudo tener un mano a mano con Paraluta pero el balón acabó pasando la a la portera sin que la capitana pudiera rematar. Sin embargo, con ambas en el suelo, la guardameta agarró a la de Brenes para que no pudiera levantarse a ir a por la pelota. Sin embargo, la colegiada del partido no señaló una infracción tan clara como innecesaria de la jugadora del Atlético de Madrid. La crueldad del fútbol se cebó con el Sporting en el minuto 19, cuando las colchoneras, en su segunda llegada marcaron el 0-2. Fue tras un pase de Andrea Pereira que dejó pasar Sonia Bermúdez, que se encontraba en fuera de juego posicional. La pelota llegó a Amanda, que no perdonó ante Sara Serrat. El Fundación Cajasol Sporting siguió dominando la posesión de balón para no acababa de transformar su dominio en goles. Prueba de ello, una jugada de Ngo Mbeleck, que llegó a la línea de fondo y buscó el pase atrás de Analu, aunque éste fue cortado por Paraluta, que blocó la bola (25').

El Fundación Cajasol Sporting siguió intentándolo y tuvo más acercamientos para recordar distancias, como una falta colgada por Elena Pavel que cortó de cabeza en el área Menayo o un disparo de Meryem taponado por Kaci (36'). La oportunidad más claras de las colchoneras antes del 0-3 fue un disparo en el minuto 34 de de Sonia Bermúdez que se le marchó alto. Precisamente fue Sonia Bermúdez la que hizo el tercer tanto de las visitantes a cuatro minutos del descanso en una jugada sin demasiado peligro aparente tras un saque de banda, al superar a Sara Serrat con un disparo desde el lateral del área que se acabó envenenando.

Antonio Toledo dio entrada a Joy Bokiri para intentar hacer un gol que volviera a meter en el partido al equipo, aunque fue una defensa, Sandra Bernal, la que tuvo en el segundo minuto la oportunidad para marcar al cabecear un centro alto delante de Paraluta (47'). El Atlético de Madrid no volvió a acercarse con relativo peligro hasta minutos después, primero en un balón al área que despejaron Anita y Cinta, ambas de cabeza, y luego con un disparo fuera de Marta Corredera.

Más peligroso fue un pase de Sonia Bermúdez a Esther que la exsportinguista, delante de Sara Serrat, remató fuera en la frontal del área pequeña (62'). Un minuto más tarde intentó hacer el 1-3 Analu en una jugada por el costado izquierdo del área, pero Paraluta salió de su marco para despejar el peligro.

A 14 minutos para el final pudo volver a marcar el Atlético en un centro de Amanda Sampedro al área pequeña, pero remató alto Esther ante la oposición de Cinta Rodríguez, y solo un minuto después aprovechó Rutendo Makore un error de Meseguer para hacer de tiro cruzado el 1-3. Sin embargo, en la siguiente jugada Esther volvería a poner las cosas como estaban, al cabecear en el área un centro para marcar el 1-4. Volvería a aparecer a seis minutos para el final Rutendo Makore, que de cabeza superó por alto en un tanto de bella factura para hacer el 2-4 definitivo.

Ahora el Fundación Cajasol Sporting tendrá dos semanas para preparar el encuentro de la 22ª jornada de liga ante el Levante en Valencia (domingo 11 de marzo a las 12.00 horas), en las que Antonio Toledo y su cuerpo técnico harán hincapié en corregir los errores de los que sigue adoleciendo el equipo pese a la buena imagen mostrada ante el líder y campeón de liga, en un partido en el que el marcador una vez más es demasiado abultado para los merecimientos de las jugadoras del equipo onubense.

FICHA TÉCNICA:

2.- FUNDACIÓN CAJASOL SPORTING: Sara Serrat, Elena Pavel, Cinta Rodríguez, Sofía Hartard (Alicia, 77'), Anita, Pachu, Castelló, Sandra Bernal, Ngo Mbeleck (Rutendo Makore, 67'), Analu (Carol, 77') y Meryem Hajri (Joy Bokiri, 46').

4.- ATLÉTICO DE MADRID: Paraluta, Marta Corredera, Andrea Pereira, Menayo, Jucinara (M. Cazalla, 71'), Meseguer, Kaci, Ángela Sosa (Itziar, 83'), Amanda Sampedro, Esther (Anita Marcos, 85') y Sonia Bermúdez.

GOLES: 0-1 Esther González (13'). 0-2 Amanda (19'). 0-3 Sonia Bermúdez (41'). 1-3 Rutendo Makore (77'). 1-4 Esther (78'). 2-4 Rutendo Makore (84').

ÁRBITRA: Peláez Arnillas (c. castellano-leonés).

INCIDENCIAS: Unos mil quinientos espectadores en los campos federativos de La Orden. Se guardó un minuto de silencio antes del encuentro en memoria del Inocencio Arias, ertzaina fallecido esta semana durante los incidentes de Bilbao.