El runrún: Gorka y la violencia en Bilbao

Viernes, 23 febrero 2018 | Leída 160 veces

Confidencial

El jugador del Recreativo de Huelva Gorka Santamaría, bilbaíno y criado en la cantera del Athletic de Bilbao, ha negado que defienda la violencia en lo ocurrido entre los hinchas del Spartak de Moscú y el Athletic tras las criticas recibidas por decir que había que defenderse. Santamaría publicó en su cuenta de Twitter un primer comentario en el que decía que lo ocurrido había sido "una vergüenza" y que había gente en Bilbao que "no actuó bien", pero defendía que ante "unos impresentables" que venían a "sembrar el miedo" no podían quedarse parados. "¿Nos quedamos parados y nos metemos en casa muertos de miedo? Yo por lo menos defendería lo mío y a los míos por encima de todo", expresó antes de pedir una solución a la UEFA. Posteriormente, ante las criticas recibidas, ha indicado que no hablaba de defenderse "a través de más violencia ni mucho menos" y explicaba que pensaba que la manera de defenderse era "la unión de la gente, ya sea en manifestaciones o protestas pacíficas en señal de rechazo". "Cuantos más seamos mejor. De esa manera mostraremos nuestro rechazo y dejaremos claro que tampoco tenemos miedo", ha concluído el delantero recreativista, que antes las dudas creadas ha dejado más clara su postura. Aquí dejamos el primer y el segundo mensaje publicado en su cuenta @gorkasanta:

Campaña por una equipación retro en el Recre. El Recreativo de Huelva ha vestido toda la vida de azul y blanco y experimentos que sirvieron para la chufla colectiva y salir en los medios de comunicación como la camiseta famosa de los lunares fueron una operación de márketing un poco chusca. La afición albiazul tiene claro que quiere lo de siempre, aunque hay que vender camisetas y para ello las marcas siempre buscan innovaciones y cambios estéticos en busca de la modernidad. Se supone que por esta época en el seno del Decano se elige marca y modelo de las equipaciones de la temporada que viene y todo hace indicar que volverá con Adidas. Quien sabe si temiendo alguna nueva rareza, por las redes sociales ya se ha empezado a mover la afición pidiendo una equipación retro, al estilo de las que vestían los jugadores albiazules en los años 80 y 90. El impulsor de esta corriente ha sido @manuel_obel, quien ha expresado en Twitter que “ruego a quien corresponda que las equipaciones del @recreoficial para los años venideros posean un estilo ‘retro’ acorde a nuestra historia y haciendo honor al título más grande que tenemos, ser decano del fútbol español, característica inconfundible de nuestro club”. Además decía “supongo que son muchos más lo que piensan como yo”, así que vamos a retwittear para darle la máxima difusión posible”!.

Un pelotazo de apuesta. Seguramente habrán observado de un tiempo a esta parte que muchos de los locales que tenían su negocio en las máquinas recreativas –las tragaperras de toda la vida– se han ido transformando poco a poco a poco en sucursales de las principales casas de apuestas que hasta ahora tenían su coto en internet. Nos referimos a franquicias como Codere o Sportium, que se han encargado de adaptar estas instalaciones al modelo anglosajón, generalmente con un monton de pantallas con los diferentes eventos deportivos en los que puede uno dejarse el dinero o, con suerte, recuperar con creces lo invertido. Eso es precisamente lo que ha conseguido un apostante de Huelva, que según la casa de apuestas Sportium logró el primer gran premio que hasta ahora ha entregado en Andalucía. El “habilidoso” ganador realizó una apuesta de 2 euros en uno de los puntos de venta de Sportium el pasado 13 de febrero. Aficionado al deporte, el apostante intentó el más difícil todavía con una combinada a 19 eventos de diferentes deportes, tales como fútbol, tenis o baloncesto. Su conocimiento tuvo recompensa al acertar las 19 selecciones con un importe exacto de 7.797,24 euros. Por supuesto, y para los más optimistas, recordar que hablamos de algo extraordinario, no solo porque lo habitual no sea ganar miles de euros con un par de monedas, ni siquiera ganar más de lo apostado: lo habitual es perder. ¡Conviene no olvidarlo!