José Luis Ferrer y Daniel Andivia, únicos onubenses en el Nacional de Maratón

Este domingo se disputa el Maratón de Sevilla y serán muchos los onubenses los que aprovechen la cercanía con la ciudad vecina para enfrentarse a la mítica distancia de los 42 kilómetros y 195 metros. Sin embargo, sólo dos atletas de la provincia con marca para estar entre los que disputan el Campeonato de España se encuentran en la selecta lista de aspirantes para la cita nacional, que vuelve a disputarse en la prueba hispalense. Se trata de José Luis Ferrer Molina y Daniel Andivia Soto, que fueron segundo y tercero respectivamente en la última Media Maratón de Huelva.

Uno de ellos es José Luis Ferrer, que ha indicado a huelva24.com que llega “bien de forma, aunque corrí el maratón de Valencia en noviembre y he empalmado dos preparaciones seguidas. Por ese motivo llego con una fascitis plantar que me tiene muy fastidiado y que el domingo pasado me hizo abandonar un entrenamiento. Gracias a Luis Carlos de la Clínica Lorman vamos a intentarlo. Los entrenamientos han ido muy bien y si el pie me lo permite podría estar en torno a 2:30”.

Por su parte Daniel Andivia, que tiene como marca personal 2:31:25, ha declarado a huelva24.com que "este año he decidido no obsesionarme con el tiempo demasiado. Me quedo con la última referencia que fue en Valencia hace tres meses, 2:35:06 y pienso que puede estar la cosa por ahí". Ha añadido que "como siempre el objetivo es disfrutar y una vez más me vuelvo a quedar con la experiencia tanto de la preparación como la del día de la prueba. Voy inscrito al Nacional de maratón y espero lograr conseguir un buen puesto".

ATLETAS INSCRITOS