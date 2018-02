Negredo: “En el Extremadura hay muchos nervios, han invertido mucho”

huelva24.com

César Negredo compareció esta mañana en rueda de prensa destacando que “la semana de trabajo ha sido buena, todo lo que hemos preparado ha salido bien. Mis jugadores están motivados después de la victoria y ya con ganas de ir a Extremadura, rival complicado y claro candidato al ascenso. A ver donde esta nuestro nivel“, dijo en declaraciones recogidas por Albiazules.es.

El madrileño también recordó que “de venir de perder, a venir de ganar si que cambian las cosas. Ya dije el primer día que los chicos iban a dar el paso adelante. Ya tocaba sacar los partidos adelante y la verdad es que siempre se trabaja mejor con el plus de la victoria. Estamos convencidos de lo que estamos haciendo“.

En cuanto a que Recre veremos en Almendralejo, este dejó claro que “desde el principio de temporada se ha mantenido una línea de trabajo, en la que he participado y que para mi forma de ver era buena. Pero es cierto que estoy intentando darle mis matices, en algunos aspectos ofensivos y en otros defensivos. Cada entrenador tiene su sello, pero la forma de entrenar y llevar la semanas son parecidas. Luego está que cada entrenador elige la gente que va a participar. Nosotros queríamos ser más protagonistas con balón y defender con balón. Tendremos fases del partido donde sufriremos, como pasó la semana pasada, pero con el balón trataremos de ser protagonistas y que no nos hagan ocasiones“.

De la oportunidad de volver a dirigir al equipo y que pueda terminar la temporada al frente del plantel, César Negredo dijo que “en estas circunstancias se nota. Lo que manda son los resultados y si vamos sacando resultados, el equipo irá hacia adelante y la gente va a confiar en ti. Me lo tomo como una semana más de trabajo y si los resultados acompaña, será bueno parto todos. No pienso más que en el domingo“.

Del equipo que dispondrá para enfrentarse con el Extremadura, el preparador albiazul comentó que “estamos como la semana pasada, estoy encantado de que todos estén bien. Puede que haya algún cambio, pero no lo tengo pensado. Va a ser parecido a lo de la semana pasada. No en nombres, sino en propuesta. Estamos viendo que los que entran lo hacen bien. Se cuenta con todos, en ese aspecto estoy tranquilo“. Preguntado por Iván Malón, el técnico del Decano aclaró que “Iván sólo falló el miércoles, pero está al cien por cien. Fallo en el entrenamiento por problemas de estomago, nada que ver con el gemelo. Se puede contar con él“.

Del Extremadura, este analizó que “por plantilla y presupuesto está hecho para estar arriba. Tienen cuatro o cinco individualidades de lo mejor de la categoría. En estos clubes hay muchos nervios, han invertido mucho y es el año que deben dar el paso adelante. En todos sitios hay problemas, es muy difícil, hay mucha igualdad y cualquier equipo puede ganarte. Nosotros iremos a hacer nuestro partido y si el partido va como queremos, la gente se pondrá nerviosa. Por el presupuesto que tienen parece que tienen que ganar desde el minuto 30 y eso es muy complicado en esta categoría“.

De Martín Vázquez, técnico mediático del equipo extremeño, recién llegado al rival del Decano, dijo que “la idea que tengo es la del último partido que han jugado, contra el Granada B. Tiene una propuesta ofensiva, en un partido donde intentaron jugar desde atrás y todo el rato estuvieron participando en el juego. Si tiene la filosofía en su época era jugador, que parece que sí, apostarán por un estilo de juego combinativo. También es un equipo muy peligroso en estrategia y en transiciones“.

En cuanto a los temas institucionales del club, César resaltó que “tras las últimas noticias, parece que el club está asentado como tiene que estar, que solo se hable de fútbol, aunque nosotros siempre nos hayamos limitado a eso, ya que era nuestra faceta. Ha sido una semana llevadera, hicimos ayer una comida de amigos, de convivencia. Viene bien al grupo“.

También dejó claro que no es amante de jugar con dos delanteros, ya que uno de ellos tiene que hacer el papel de mediapunta, para lo que prefiere que participe Toni Segura. Del papel de Boris y Gorka comentó que “ellos saben que no tienen el puesto asegurado. Gorka sabe que si no está bien entrará Boris y Boris sabe que puede entrar de inicio, o desde el banquillo. Es una competencia sana“. Asimismo de Natalio confirmó que “está bastante mejor. Hablé ayer con él, ha hecho todos los tramites que se hacen cuando se va a una ciudad nueva y está mejor. Todo está más tranquilo, el está entrenando en los días libre. Si no está al cien por cien esta semana, seguro que estará la que viene. Viajara con el equipo“.