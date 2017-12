Guillermo Flores, "muy contento" con su decimosexta posición en Palamós

huelva24.com

El andaluz, en declaraciones a FAV.es, se muestra satisfecho y ha declarado que está "muy contento de cómo me he sentido, el resultado quizás no lo refleje tanto pero si no he estado más ariba ha sido por detalles tontos que no me han permitido lucir más".

Ha indicado que se ha encontrado muy bien fisicamente, "Me he visto fuerte, ha sido una regata durísima, con medias 25 nudos, y he aguantado muy bien, he podido comprobar que el trabajo que he realizado en los últimos meses ha sido más que satisfactorio", Flores concluye, "Me traigo, además, muchas cosas para seguir trabajando duro de cara al objetivo que es el Sofía de Palma, así que me pondré con ello enseguida".